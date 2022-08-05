05.08.2022 18:19 Дмитрий Колоней

Що приведе до зростання цін в Україні: думка фахівця

Відомий бізнесмен пояснив, що викличе зростання цін.

Як повідомляє РЕДПОСТ, з посиланням на Хвилю, співвласник компанії "Нова Пошта" Володимир Поперешнюк відмітив, що уряд планує підняти на 10% ціну на валюту, щоб у такий спосіб уникнути подорожчання валюти. Метою запровадження податку на купівлю валюти називають стабілізацію гривні та зниження попиту на імпортні товари.

"Це так вони називають підвищення цін чи інфляцію в країні. Уряд навіть не приховує, що його мета – погіршення економіки та добробуту людей. Чому вони хочуть, щоб так стрімко зростали ціни? Щоб що? Щоб людина отримала можливість менше купити? Для чого штучно?" Якщо відкинути всі обгортки та пояснення, то в залишку побачимо чергову спробу підвищення податків і байдуже як вони будуть називатися - додатковим митом або валютно-обмінним збором, головне, що податки шкодять економіці.