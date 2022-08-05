05.08.2022 18:35

Різновиди інвестування в онлайн-індустрію

Ігорний бізнес відкриває можливості для прибуткового інвестування завдяки постійному інтересу азартних гравців до ставок в слоти казино.

В інтернет-просторі постійно з'являються нові проєкти, в які вигідно вкладати кошти. Нова форма підприємницької діяльності набуває обертів, і цьому сприяє легалізація онлайн-казино. В даному напрямку розроблена чітка законодавча база з державного регулювання гемблінгу, що зменшує ризики інвестування. Оскільки азартні ігри затребувані гравцями, на цьому можна заробити гроші.

Особливості інвестування в гемблінг

Віртуальні платформи для ставок в ігри казино поступово відбирають суттєву частину прибутку у наземних казино. Завзятим гравцям достатньо мати сучасний девайс та доступ до інтернету, щоб розпочати гру. Популярність слотів невпинно зростає. Онлайн-клуби на кшталт українського казино Pin Up працюють легально, використовують ліцензований софт. Джерелами надходження грошей у казино є не тільки програшні ставки відвідувачів. Система фінансування гемблінгу дещо складніша та охоплює наступні напрямки:

Внески користувачів. Гравці онлайн-казино витрачають гроші на ставки, поповнюють депозити для отримання бонусів, балів лояльності, унікальних опцій, беруть участь в турнірах, змаганнях і квестах. Партнерські програми. Оператори віртуальних казино співпрацюють з інвесторами у межах партнерок. Афіліати залучають до грального клубу цільову аудиторію рекламними засобами й отримують грошову винагороду, а казино – прибуток. Пряме інвестування. У країнах, де гемблінг дозволений на законодавчому рівні, підприємці вкладають кошти в проєкти. Контракти вигідні для інвесторів завдяки легальності стартапів. Клуби отримують додаткове джерело фінансування.

Прибутковість капіталовкладень у гемблінг-індустрію залежить від багатьох чинників. На обсяги «віддачі» впливають розміри, строковість, характер інвестування. Довготермінові інвестиції є менш прибутковими від короткострокових, але мають нижчий рівень ризику. Чим більший обсяг коштів, інвестованих в казино, тим вище прибуток бізнесмена.

Основні форми інвестування

Інтенсивний розвиток онлайн-індустрії сприяє взаємовигідному співробітництву між операторами та інвесторами. Щодня до Пін Ап казино юа заходять тисячі користувачів, щоб робити ставки в слоти на реальні гроші. Вкладати кошти в онлайн-індустрію можна наступними способами:

Заснувати власний клуб. Потрібно отримати ліцензію, налаштувати сайт, наповнити софтом відомих виробників, запустити рекламну кампанію. Інвестувати в успішний діючий проєкт. Всіма питаннями щодо залучення клієнтів, наповнення сайту, проведення платежів займається оператор. Інвестор отримує прибуток у вигляді дивідендів згідно до контракту співробітництва. Придбати акції майданчика. Це найбільш простий та зрозумілий спосіб інвестування та отримання пасивного доходу. Перед тим, як зробити капіталовкладення, треба ретельно проаналізувати перспективи та можливі ризики. Заснувати компанію з розробки програмного софту й отримувати прибутки від продажу ігрових автоматів. Такий спосіб більше підходить підприємцям, які мають певний досвід роботи у тій чи іншій сфері.

Щоб грамотно інвестувати гроші, треба відповідально ставитись до вибору проєкту. Заклад повинен працювати офіційно, як наприклад Pinup, й мати ліцензію на здійснення діяльності в сфері онлайн-індустрії. Вигідно інвестувати в популярні віртуальні заклади з великою кількістю відвідувачів та якісним софтом. Чим більшими є доходи компанії, тим вище прибуток інвестора.

Варіанти довгострокових інвестицій

Перед інвестуванням в азартні онлайн проєкти варто обрати форму діяльності. Інвесторові слід визначитись, в який заклад робити капіталовкладення. Кожний формат має власну специфіку. Для отримання прибутків у довгостроковій перспективі варто розглянути наступні варіанти інвестування:

стратегічне – викуп пакету акцій проєкту з щорічним отриманням дивідендів;

венчурне – пошук перспективних казино для інвестування строком на 5-10 років, що приносить значні прибутки;

капіталовкладення в акції виробників ігрових автоматів – більшість проєктів є публічними, можна інвестувати в компанії з великим досвідом або молоді стартапи.

Партнери підписують договір інвестування. В ньому вказані суми капіталовкладень, терміни сплати дивідендів, зобов’язання та відповідальність сторін. Інвестиції завжди супроводжуються ризиками. Щоб обрати надійний об’єкт для вкладання коштів, слід провести ретельний аналіз та враховувати ймовірні ризики.