23.09.2021 16:27 Дмитрий Колоней
Стало известно на что уходят деньги харьковчан
Госслужба статистики опубликовала данные о потребительских тратах за второй квартал 2021 года.
Фото из открытых источников
Как сообщает РЕДПОСТ
, ссылаясь
на данные госстатистики, в целом жители страны за квартал потратили 873,5 млрд грн - 17,4% больше, чем в 2020 году.
Выяснилось, что больше всего люди тратят на пищевые продукты и безалкогольные напитки - 41,4%.
Далее следуют траты на:
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коммунальные услуги 13,7%
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транспорт - 9,3%
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алкогольные напитки, табачные изделия и наркотики - 7,8%
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здравоохранение - 6,1%,
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одежду и обувь - 4,2%,
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предметы домашнего обихода, бытовую технику и др., - 3,8%,
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отдых и культуру - 3,4%,
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связь - 2,7%,
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рестораны и гостиницы - 2,6%,
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образование - 1,1%,
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разные товары и услуги - 3,9%.
Напомним, ранее мы писали о том, как менялось место
Украины во всемирном рейтинге счастья, по истогам исследования, которое проводят с целью показать достижения стран мира и отдельных регионов с точки зрения их возможности обеспечить своим гражданам счастливую жизнь.
Тэги:
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