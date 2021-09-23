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23.09.2021  16:27   Дмитрий Колоней

Стало известно на что уходят деньги харьковчан

Госслужба статистики опубликовала данные о потребительских тратах за второй квартал 2021 года.


Фото из открытых источников
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на данные госстатистики, в целом жители страны за квартал потратили 873,5 млрд грн - 17,4% больше, чем в 2020 году.
 
Выяснилось, что больше всего люди тратят на пищевые продукты и безалкогольные напитки - 41,4%. 
 
Далее следуют траты на:
  • коммунальные услуги 13,7%
  • транспорт - 9,3%
  • алкогольные напитки, табачные изделия и наркотики - 7,8% 
  • здравоохранение  -  6,1%,
  • одежду и обувь - 4,2%,
  • предметы домашнего обихода, бытовую технику и др., - 3,8%,
  • отдых и культуру - 3,4%,
  • связь - 2,7%,
  • рестораны и гостиницы - 2,6%,
  • образование - 1,1%,
  • разные товары и услуги - 3,9%.
 
Напомним, ранее мы писали о том, как менялось место Украины во всемирном рейтинге счастья, по истогам исследования, которое проводят с целью показать достижения стран мира и отдельных регионов с точки зрения их возможности обеспечить своим гражданам счастливую жизнь.

 

Тэги:  семейный бюджет, харьков, украина, траты, жилье, алкоголь, еда, статистика, транспорт, развлечения, отдых
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