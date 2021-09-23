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23.09.2021  16:50   Виталий Хиневич

Жительница Харьковщины похитила у возлюбленного автомобиль

Гражданка втайне завладела ключами от авто и уехала по своим делам.

Женщина угнала авто у мужа в Харьковской области
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции Харьковской области. 
 
Отмечается, что 14 сентября текущего года в отделение полиции обратился местный житель города Балаклея. Мужчина заявил, что его транспортное средство угнали.
 
В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий, было установлено местонахождение угнанного автомобиля. За рулем угнанной машины находилась 26-летняя женщина, которая проигнорировала требования патрульной полиции прижаться к обочине и остановиться. Однако через несколько минут легковушка была остановлена. 
Помимо завладения чужим имуществом женщина находилась за рулем, не имея водительских прав.
 
На место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа. 
 
В полиции  сообщили, что решение взять без спроса ключи от машины возникло в результате семейной ссоры с мужем.
 
22 сентября угонщице вручили подозрение в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 289 (незаконное завладение транспортным средством) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 5 лет лишения свободы. 
 
Напомним, харьковские оперативники получили информацию, что лица, совершившие преступление, на угнанном автомобиле выехали в направлении Харьковской области.
 
Источник:   Национальная полиция Харьковской области
 Тэги:  криминал, харьков
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