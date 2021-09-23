23.09.2021 17:30 Виталий Хиневич
В Украине хотят запретить один из видов растительного масла
Народные депутаты 23 сентября приняли в первом чтении законопроект №5148.
Об этом сообщает РЕДПОСТ
со ссылкой на пресс-службу Верховной Рады Украины.
Отмечается, что законопроект №5148
в случае его полного принятия, будет ограничивать добавление в продукты питания пальмового масла. В частности, его будет запрещено добавлять в детское питание, молочные продукты и кондитерские изделия.
За использование данного продукта народные избранники предлагают наказывать штрафными санкциями.
Инициативу поддержали 304 депутата.
Напомним, запрет на пальмовое
масло приведет к удорожанию продуктов. Об этом в своем блоге написала профессор кафедры товароведения, управления безопасностью и качеством Киевского национального торгово-экономического университета Елена Сидоренко.
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