    
Главная Новости Харькова Общество В Украине хотят запретить один из видов растительного масла
23.09.2021  17:30   Виталий Хиневич

В Украине хотят запретить один из видов растительного масла

Народные депутаты 23 сентября приняли в первом чтении законопроект №5148.

В Украине хотят запретить пальмовое масло
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Верховной Рады Украины. 
 
Отмечается, что законопроект №5148 в случае его полного принятия, будет ограничивать добавление в продукты питания пальмового масла. В частности, его будет запрещено добавлять в детское питание, молочные продукты и кондитерские изделия.
 
За использование данного продукта народные избранники предлагают наказывать штрафными санкциями.
Инициативу поддержали 304 депутата.
 
Напомним, запрет на пальмовое масло приведет к удорожанию продуктов. Об этом в своем блоге написала профессор кафедры товароведения, управления безопасностью и качеством Киевского национального торгово-экономического университета Елена Сидоренко.
 
Источник:   Верховная Рада Украины
 Тэги:  харьков
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
23.09 Культура и Туризм Федорины вечерки: что категорически нельзя делать 24 сентября 23.09 Общество Трудоустройство в Харькове: перспективы и возможности для молодёжи 23.09 Спорт Харьковские хоккеисты уступили клубу "Кременчуг" в матче УПЛ
 
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2021 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 