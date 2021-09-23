23.09.2021 18:15 Евгений Клочко

Комедии, которые поднимут настроение после рабочего дня

Иногда после тяжелого дня на работе хочется просто расслабиться, ни о чем не думать и посмеяться от души.

Современный кинематограф готов предложить немало действительно смешных фильмов. Даже психологи рекомендуют смотреть комедии , если нужно избавиться от плохого настроения. Тем более, что сделать это теперь можно с помощью онлайн ТВ.

Тупой и еще тупее 2 (2014 год)

Вторая часть легендарной американской комедии, которая покорила сердца зрителей со всего мира. На этот раз с неразлучными друзьями Гарри и Ллойдом случиться еще больше интересных событий:

Гарри узнает, что у него есть ребенок от давней случайной интрижки;

обычный случай дает ему понять, что из него может получиться хороший отец;

он с Ллойдом начинает путешествие на поиски отпрыска.

Во время поездки оказывается, что сына найти не так уж и легко, особенно, если не знать точно, где искать. Но зато путешествие получается по-настоящему веселым.

Мистер Бин (1997 год)

Если главного героя в комедии играет Роуэн Аткинсон, значит, продукт непременно получится качественным и действительно смешным. Мистер Бин отличается эгоизмом, нервозностью и умением попадать в самые нелепые ситуации. Из некоторых он благополучно выпутывается, другие даются ему с трудом. Эту комедию стоит смотреть всей семьей, ведь она точно поднимет настроение каждому, независимо от возраста.

Мальчишник 2: Из Вегаса в Бангкок (2011 год)

Первая часть комедии показала, насколько сильно зрителям полюбились герои фильма. Здесь они снова соберутся, чтобы отпраздновать новый мальчишник. В экзотическом Таиланде пройдет свадьба Стю и теперь друзья решают провести время спокойно и безопасно. Но их планам не суждено сбыться и в Бангкоке происходит настоящее безумие, которое парням даже и не снилось.

Все могу (2015 год)

Комедия с элементами фантастики о том, как один простой парень получил неограниченные возможности: все, что он пожелает, тут же сбывается. Сила пришла к нему не просто так. Ею наделили главного героя инопланетяне, которые хотят взорвать планету Земля, но перед этим предоставили землянам шанс пройти испытание. Если обычный школьный учитель справиться с заданием и покажет, что люди еще не безнадежны, планета будет жить. Но с безграничной силой приходят и сложности. Сможет ли главный герой, которого сыграл Саймон Пегг, пройти их всех с успехом?