23.09.2021 18:39 Евгений Клочко

В аэропорту «Харьков» откроется сервисная база Boeing и Airbus

Базу для техобслуживания авиалайнеров класса Boeing-737/Airbus-320 планируют создать в международном аэропорту "Харьков".



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Об этом корреспонденту РЕДПОСТ сообщил руководитель города Игорь Терехов.

«Для нас этот проект очень важен с точки зрения инвестиций и создания рабочих мест. Будут созданы 1500 рабочих мест, а средняя зарплата составит 30 тысяч гривен с тенденцией к повышению. Мы будем делать все возможное, чтобы инвесторы заходили в город Харьков, и он стал самым открытым среди городов Украины. Сегодня среди городов колоссальная конкуренция и я рад, что мы в этой борьбе побеждаем», — заявил Игорь Терехов.

Уже на ближайшей сессии, отметил Терехов, все вопросы, связанные с разрешительными документами, будут вынесены на рассмотрение депутатов городского совета.

Проект по созданию сервисной базы из восьми ангаров на территории международного аэропорта «Харьков» реализует компания FL Technics, входящая в AviaSolutionsGroup, — один из ведущих операторов Европы по техническому обслуживанию пассажирских воздушных лайнеров.

«Для вас будет большим бонусом рынок труда в Харькове. Харьков всегда являлся кузницей кадров для авиастроения. Поэтому для вас не будет проблемой найти грамотных специалистов», — подчеркнул Игорь Терехов.

Компания выбрала Харьков для создания здесь сервисной платформы общей площадью 26 000 квадратных метров, в которую будут инвестированы 25 млн евро. В год на базе будут обслуживаться более 400 самолетов, а ее работа приведет к созданию дополнительных 500 рабочих мест в других обслуживающих компаниях.

Строительство планируется осуществить в течение 2021-2023 годов. Объём предполагаемых инвестиций - 25 млн евро.

Напомним, международный аэропорт «Харьков» — один из крупнейших и самых успешных примеров частно-городского партнерства. Он был создан группой DCH Александра Ярославского в рамках подготовки Харькова к приему финальных матчей Евро-2012.