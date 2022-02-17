17.02.2022 11:17 Евгений Клочко

Ситуация в Украине: как авиация отреагировала на угрозу вторжения России

Кратко и по сути о том, как авиакомпании и украинские аэропорты реагируют на ситуацию в стране на фоне нагнетания в информационном поле о возможном вторжении России в Украину.

Ryanair не намерен уходить из Украины и будет летать в страну, пока не начались боевые действия, Ирландский лоукостерне намерен уходить из Украины и будет летать в страну, пока не начались боевые действия, заявил 16 февраля глава лоукостера Майкл О’Лири на пресс-конференции в Лиссабоне.

«Важно не паниковать. Людям нужно лететь домой. Они хотят улететь в ЕС. Авиакомпании должны предоставить пассажирам эту услугу», — добавил О’Лири.

Одновременно с этим сам Ryanair закрыл продажу билетов на рейсы в аэропорты Харьков и Херсон, которые граничат с Россией и Крымом.

Читайте также: Wizz Air добавил прямые авиарейсы из Харькова в Берлин

Турецкий лоукостер Pegasus Airlines на фоне увеличения спроса на выезд из Украины поставил дополнительные рейсы из Украины. 17 февраля — из Харькова в Стамбул и из Киева в Анкару. Продажа билетов на дополнительные рейсы открыта.

SkyUp разрешил без штрафа менять дату вылета по всем билетам, которые включают рейсы 17, 18, 19, 20 февраля. Если новый билет окажется дороже старого, необходимо будет доплатить разницу.

Напомним, авиакомпания МАУ вывела самолеты за границу по требованию лизингодателя. Утром 14 февраля, из аэропорта Борисполь вылетело на хранение в аэропорты Европы пять авиалайнеров авиаперевозчика.

Это Boeing 737-800 с регистрациями UR-PSP, UR-PSZ, UR-PSO, UR-PSX, UR-PSQ. Воздушные суда принадлежат компаниям SASOF III и AWAS 36820 TRUST.