14.01.2022 12:32 Евгений Клочко

Самые популярные внутренние авиарейсы в Украине: куда летают украинцы

Самым популярным внутренним регулярным авиарейсом в Украине в начале 2022 года стал Киев-Львов.

Фото: Андрей Прокопчук

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на исследование издания avianews. На данный момент этот маршрут обслуживают одновременно четыре авиаперевозчика — Windrose («Роза Ветров»), Air Ocean Airlines, «Мотор Сич» и Bees Airline с суммарной частотой 39 рейсов в неделю.

Следом за данным направление по частоте идет авиамаршрут — Киев-Одесса. МАУ, «Мотор Сич» и Bees Airline в общей сложности 26 раз в неделю выполняют рейсы по этому маршруту

Тройку лидеров замыкает Киев-Днепр. Его обслуживает только всего одна авиакомпания — Windrose с частотой вылетов 25 рейсов в неделю.

Четвертым в нашем рейтинге стоит авиамаршрут Киев-Запорожье, который обслуживают Air Ocean Airlines, Windrose и «Мотор Сич» с суммарной частотой полетов 20 раз в неделю.

Кроме этого, на данный момент в Украине остаются активными еще четыре регулярных внутренних авиамаршрута, на каждом из которых летает только по одной авиакомпании.

Линию Киев-Харьков обслуживает Windrose с частотой 14 рейсов в неделю. Эта же авиакомпания летает 9 раз в неделю из Киева в Ивано-Франковск.

Единственные рейсы, которые не завязаны на столицу — Львов-Запорожье и Львов-Харьков выполняет только Air Ocean Airlines. Частота по обоим направлениям составляет 2 вылета в неделю.

К сожалению, билеты на внутренние авиарейсы облагаются 20% НДС, что ставит их в неравное положение с международными маршрутами, которые освобождены от этого налога.

Список внутренних авиарейсов в Украине в январе 2022 года:

1. Киев-Львов — 39 рейсов в неделю

Windrose — 21 рейс в неделю

Air Ocean Airlines 7 рейсов в неделю

«Мотор Сич» — 6 рейсов в неделю

Bees Airline — 5 рейсов в неделю

2. Киев-Одесса — 26 рейсов в неделю

МАУ — 14 рейсов в неделю

«Мотор Сич» — 7 рейсов в неделю

Bees Airline — 5 рейсов в неделю

3. Киев-Днепр — 25 рейсов в неделю

Windrose — 25 рейсов в неделю

4. Киев-Запорожье — 20 рейсов в неделю

Air Ocean Airlines — 7 рейсов в неделю

Windrose — 7 рейсов в неделю

«Мотор Сич» — 6 рейсов в неделю

5. Киев-Харьков — 14 рейсов в неделю (с 9 января временно приостановлено авиасообщение)

Windrose 14 рейсов в неделю

6. Киев-Ивано-Франковск — 9 рейсов в неделю

Windrose — 9 рейсов в неделю

Львов-Харьков — 2 рейса в неделю 7.— 2 рейса в неделю

Air Ocean Airlines — 2 рейса в неделю

8. Львов-Запорожье — 2рейса в неделю

Air Ocean Airlines — 2 рейса в неделю

Ранее сообщалось, что украинская авиакомпания МАУ возобновляет прямое воздушное сообщение с Израилем.