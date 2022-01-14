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14.01.2022  12:32   Евгений Клочко

Самые популярные внутренние авиарейсы в Украине: куда летают украинцы

Самым популярным внутренним регулярным авиарейсом в Украине в начале 2022 года стал Киев-Львов.

Самые популярные внутренние авиарейсы в Украине
Фото: Андрей Прокопчук
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на исследование издания avianews. На данный момент этот маршрут обслуживают одновременно четыре авиаперевозчика — Windrose («Роза Ветров»), Air Ocean Airlines, «Мотор Сич» и Bees Airline с суммарной частотой 39 рейсов в неделю.
 
Следом за данным направление по частоте идет авиамаршрут — Киев-Одесса. МАУ, «Мотор Сич» и Bees Airline в общей сложности 26 раз в неделю выполняют рейсы по этому маршруту
 
Тройку лидеров замыкает Киев-Днепр. Его обслуживает только всего одна авиакомпания — Windrose с частотой вылетов 25 рейсов в неделю.
 
Четвертым в нашем рейтинге стоит авиамаршрут Киев-Запорожье, который обслуживают Air Ocean Airlines, Windrose и «Мотор Сич» с суммарной частотой полетов 20 раз в неделю. 
Кроме этого, на данный момент  в Украине остаются активными еще четыре регулярных внутренних авиамаршрута, на каждом из которых летает только по одной авиакомпании.
 
Линию Киев-Харьков обслуживает Windrose с частотой 14 рейсов в неделю. Эта же авиакомпания летает 9 раз в неделю из Киева в Ивано-Франковск.
 
Единственные рейсы, которые не завязаны на столицу — Львов-Запорожье и Львов-Харьков выполняет только Air Ocean Airlines. Частота по обоим направлениям составляет 2 вылета в неделю.
 
К сожалению, билеты на внутренние авиарейсы облагаются 20% НДС, что ставит их в неравное положение с международными маршрутами, которые освобождены от этого налога.
 

Список внутренних авиарейсов в Украине в январе 2022 года:

 
1. Киев-Львов — 39 рейсов в неделю
  • Windrose — 21 рейс в неделю
  • Air Ocean Airlines 7 рейсов в неделю
  • «Мотор Сич» — 6 рейсов в неделю
  • Bees Airline — 5 рейсов в неделю
 
2. Киев-Одесса — 26 рейсов в неделю
  • МАУ — 14 рейсов в неделю
  • «Мотор Сич» — 7 рейсов в неделю
  • Bees Airline — 5 рейсов в неделю
 
3. Киев-Днепр — 25 рейсов в неделю
  • Windrose — 25 рейсов в неделю
 
4. Киев-Запорожье — 20 рейсов в неделю
  • Air Ocean Airlines — 7 рейсов в неделю
  • Windrose — 7 рейсов в неделю
  • «Мотор Сич» — 6 рейсов в неделю
 
5. Киев-Харьков — 14 рейсов в неделю (с 9 января временно приостановлено авиасообщение)
  • Windrose 14 рейсов в неделю
 
6. Киев-Ивано-Франковск — 9 рейсов в неделю
  • Windrose — 9 рейсов в неделю
 
7. Львов-Харьков — 2 рейса в неделю
  • Air Ocean Airlines — 2 рейса в неделю
 
8. Львов-Запорожье — 2рейса в неделю
  • Air Ocean Airlines — 2 рейса в неделю

Ранее сообщалось, что украинская авиакомпания МАУ возобновляет прямое воздушное сообщение с Израилем

Источник:   avianews
 Тэги:  авиарейс, аэропорт, харьков
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