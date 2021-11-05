05.11.2021 12:45 Виталий Хиневич
Из Харькова запускают прямой авиарейс в Тель-Авив
Украинская авиационная компания МАУ возобновляет прямое воздушное сообщение с Израилем.
Об этом сообщает РЕДПОСТ
со ссылкой на пресс-службу Международного аэропорта "Харьков".
Отмечается, что старт рейсов назначен на 8 ноября текущего года. Вылеты из Харькова будут возможны в понедельник и среду.
Стартовая стоимость на билет в одну сторону от 4 270 гривен, с учетом ручной поклажи до 7 килограмм.
Кроме этого, с 1 октября изменили правила въезда граждан в Израиль.
Въезд в страну может быть осуществлен только при предъявлении следующих документов:
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сертификат с отрицательным результатом ПЦР-теста, сделанного не более чем за 72 часа до момента прибытия;
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заполненная въездная декларация;
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сертификат о вакцинации от COVID-19 двумя дозами вакцины, утвержденной ВОЗ. Последняя доза должна быть введена не менее чем за 14 дней до прибытия в Израиль;
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сертификат о выздоровлении от COVID-19;
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разрешение на въезд от Министерства внутренних дел;
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по прибытию в Израиль необходимо пройти повторное ПЦР тестирование.
Напомним, ранее Венгерский лоукостер возобновил давно ожидаемые и новые рейсы
из Харькова в Европу.
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