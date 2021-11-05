05.11.2021 12:45 Виталий Хиневич

Из Харькова запускают прямой авиарейс в Тель-Авив

Украинская авиационная компания МАУ возобновляет прямое воздушное сообщение с Израилем.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Международного аэропорта "Харьков".

Отмечается, что старт рейсов назначен на 8 ноября текущего года. Вылеты из Харькова будут возможны в понедельник и среду.

Стартовая стоимость на билет в одну сторону от 4 270 гривен, с учетом ручной поклажи до 7 килограмм.

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Кроме этого, с 1 октября изменили правила въезда граждан в Израиль.

Въезд в страну может быть осуществлен только при предъявлении следующих документов:

сертификат с отрицательным результатом ПЦР-теста, сделанного не более чем за 72 часа до момента прибытия;

заполненная въездная декларация;

сертификат о вакцинации от COVID-19 двумя дозами вакцины, утвержденной ВОЗ. Последняя доза должна быть введена не менее чем за 14 дней до прибытия в Израиль;

сертификат о выздоровлении от COVID-19;

разрешение на въезд от Министерства внутренних дел;

по прибытию в Израиль необходимо пройти повторное ПЦР тестирование.

Напомним, ранее Венгерский лоукостер возобновил давно ожидаемые и новые рейсы из Харькова в Европу.