14.02.2022 12:27 Виталий Хиневич

Аэропорт "Харьков" работает в штатном режиме

Международный аэропорт "Харьков" продолжает работать в штатном режиме.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу аэропорта "Харьков".

Сообщается, что все авиарейсы выполняются согласно расписания. По состоянию на 13 февраля, по официальной информации Министерства инфраструктуры, небо над Украиной остается открытым. Пассажирам рекомендуют следить за актуальными рейсами при помощи онлайн-табло

Пассажиры, которые оставили свои контактные данные при бронировании билетов, будут проинформированы о любых изменениях в расписании заранее. В случае отмены рейса, гражданам рекомендуют обращаться по месту, где были куплены билеты либо в контактный центр авиакомпании.

Кроме этого, людей призывают соблюдать спокойствие и доверять только официальным источникам информации.

Напомним, Wizz Air добавил прямые авиарейсы из Харькова в Берлин.