Курсант Нацгвардии признался в любви своей девушке на плацу (видео)

В День святого Валентина курсант командно-штабного факультета Академии Национальной гвардии Украины сделал предложение своей возлюбленной.
А для тех, кто еще не нашел свою вторую половинку, сделать это можно на новом сайте знакомств от Сильпо.
Комментариев: 0
Чтобы использовать фантастические возможности дня, попробуйте собрать все силы в кулак и сосредоточиться на решении одной, зато самой важной задачи.
Синоптики прогнозируют ясный день, без осадков. На дорогах местами гололедица.
Сегодня отмечают самый романтичный праздник в году – День Всех Влюбленных.
влажность:
давление:
ветер: