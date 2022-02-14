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14.02.2022  12:21   Людмила Виниченко

Курсант Нацгвардии признался в любви своей девушке на плацу (видео)

В День святого Валентина курсант командно-штабного факультета Академии Национальной гвардии Украины сделал предложение своей возлюбленной.

Трогательное признание в любви от курсанта Нацгвардии в Харькове
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на отдел информации и коммуникации Национальной академии Национальной гвардии Украины.
 
В честь праздника курсант Денис Вербицкий решил устроить своей девушке Светлане Крещик сюрприз и попросить ее руки. Девушка до последнего момента была уверена, что участвует в праздничном флешмобе. Однако все, кто собрался на плацу сегодняшним утром и выстроился в форме сердца, сделали это ради эффектного предложения молодого человека. 
 
Когда эмоции утихли, девушка ответила согласием. 
 

А для тех, кто еще не нашел свою вторую половинку, сделать это можно на новом сайте знакомств от Сильпо. 

Тэги:  день влюбленных, харьков
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