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13.02.2022  16:25   Валерия Кононова

Сайт знакомств от Сильпо создан ко дню Влюбленных

Как сайт знакомств от Сильпо находит вторую половинку и сколько людей уже воспользовались алгоритмом – узнавал корреспондент РЕДПОСТ.

Сильпо сайт знакомств
 
Сильпо создали сайт знакомств ко дню Влюбленных. И объединяет любящие сердца, конечно, тяга к вкусностям, сладостям и другим продуктам. Проще говоря – сайт подбирает пару по пищевым предпочтениям. Хотя – в конце и вопрос о пакетах, так что эко-настрой тоже учитывается. 
 
 
Сильпо- сайт знакомств
 
 
Для того, чтобы найти половинку на этом сайте знакомств, придётся авторизоваться через Facebook, других вариантов нет. В итоге вам выдаст страницу в Фейсбук избранника или избранницы. Кстати, сайт учел тенденции 21 века, и позволяет женщине искать женщину, а мужчине мужчину. Правда, кто знает, учитывает ли алгоритм ориентацию того, кому вы напишите, ведь такого вопроса в списке нет. 
 
Однако не смотря на крайне простой алгоритм и скорее шуточную форму проекта, аудитория Сильпо восприняла идею позитивно. И уже 7000 людей проверили совместимость. По словам представителей Сильпо, это люди не только из Украины, но из Польши, Норвегии, Италии и даже США. 
 
Сильпо-сайт знакомств
 
Количество сторис с тегами на сайт знакомств от Сильпо это подтверждает. Людям нравится искать вторую половинку по вкусовым предпочтениям.
 
Сильпо-сайт знакомств
 
Напомним, День святого Валентина является любимым праздником всех влюбленных. Стоит порадовать любимого человека и приготовить приятный сюрприз в виде вкусного романтического ужина. Есть множество интересных и вкусных блюд, которые достойны внимания.
 
 
Тэги:  день святого валентина, сильпо, харьков
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