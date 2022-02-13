13.02.2022 16:55 Виталий Хиневич

В Харькове автомобиль такси не пропустил скорую помощь (видео)

Водитель службы такси не предоставил преимущество во время движения автомобилю медиков.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.

Сообщается, что 9 февраля в 18:38 автомобиль бригады скорой помощи двигался по улице Академика Павлова с включенными звуковыми и световыми сигналами. Водитель службы такси не предоставил преимущество спец автомобилю и пытался совершить маневр.

В это же время отмечается, что медики направлялись к пациенту, у которого наблюдались признаки асфиксии.

Напомним, ранее в центре Харькова BMW не пропустил карету "скорой".