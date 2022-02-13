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13.02.2022  16:55   Виталий Хиневич

В Харькове автомобиль такси не пропустил скорую помощь (видео)

Водитель службы такси не предоставил преимущество во время движения автомобилю медиков.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.
 
Сообщается, что 9 февраля в 18:38 автомобиль бригады скорой помощи двигался по улице Академика Павлова с включенными звуковыми и световыми сигналами. Водитель службы такси не предоставил преимущество спец автомобилю и пытался совершить маневр.
 
В это же время отмечается, что медики направлялись к пациенту, у которого наблюдались признаки асфиксии.
 
Напомним, ранее в центре Харькова BMW не пропустил карету "скорой".
 
 
Источник:   Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф
 Тэги:  харьков, происшествие
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