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30.01.2022  20:52   Евгений Клочко

В центре Харькова BMW не пропустил карету "скорой" (видео)

ДТП произошло вечером, 30 января в Основянском районе Харькова.

Как сообщает телеграм-канал ТРУХА, авария произошла на перекрестке переулка Костюринского и улицы Кооперативной. Столкнулись легковой автомобиль BMW и карета скорой помощи.
 
На кадрах видно, как "скорая" от удара вылетела на тротуар и влетела в Гидрометеорологический техникум. Очевидцы утверждают, что легковушка ехала на зеленый сигнал светофора, а автомобиль скорой пересекал перекресток с мигалками.
 
Позже появилось видео момента ДТП. На кадрах видно, как скорая едет по ул. Кооперативной, а в это время с Костюринского переулка выезжает BMW.
 
 
На данный момент информации о пострадавших нет.
 
Напомним, 5 января в Харьковском районе произошло дорожно-транспортное происшествие вследствие чего погиб водитель авто.  44-летний водитель автомобиля марки «Skoda» не убедился в безопасности маневра и совершил поворот с трассы на АЗС. В это же время по встречной полосе в направлении Харькова двигалась карета скорой помощи.
 
Вследствие происшествия водитель седана погиб на месте. 49-летняя медицинская сестра, которая находилась рядом с водителем спецмашины, получила травмы и была доставлена в больницу.
 

 

Тэги:  дтп, харьков
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