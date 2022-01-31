31.01.2022 06:00 Рита Парфенова

Прогноз погоды в Харькове на понедельник, 31 января

Облачная погода продержится весь день. С утра до вечера будет идти снег, днем – с дождем. Порывы ветра до 15-20 м/с. На дорогах гололедица.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

Подробнее о погоде на 31 января

Утром пасмурно, вероятность осадков 93%. Температура воздуха 0°...+1°C (ощущается как -6°C). Ветер юго-западный, 12 м/с. Влажность воздуха 92%. Атмосферное давление 734 мм рт.ст.



Днем пасмурно, вероятность осадков 93%. Температура воздуха около 0°C (ощущается как -5°C). Ветер юго-западный, 13 м/с. Влажность воздуха 87%. Атмосферное давление 734 мм рт.ст.



Вечером пасмурно, вероятность осадков 88%. Температура воздуха около 0°C (ощущается как -6°C). Ветер юго-западный, 12 м/с. Влажность воздуха 89%. Атмосферное давление 737 мм рт.ст.



Вероятность магнитных бурь: 1%. Космическая погда спокойная. Будут происходить лишь небольшие геомагнитные колебания.



Народные приметы. Если в этот день был пурпурный закат, то к утру ожидали большого снегопада, мороза и ветра.



Погоду предсказывали и вороны: если они летали стаями, надо было готовится к сильным морозам.