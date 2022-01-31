Прогноз погоды в Харькове на понедельник, 31 января

Облачная погода продержится весь день. С утра до вечера будет идти снег, днем – с дождем. Порывы ветра до 15-20 м/с. На дорогах гололедица.
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.
Утром пасмурно, вероятность осадков 93%. Температура воздуха 0°...+1°C (ощущается как -6°C). Ветер юго-западный, 12 м/с. Влажность воздуха 92%. Атмосферное давление 734 мм рт.ст.
Днем пасмурно, вероятность осадков 93%. Температура воздуха около 0°C (ощущается как -5°C). Ветер юго-западный, 13 м/с. Влажность воздуха 87%. Атмосферное давление 734 мм рт.ст.
Вечером пасмурно, вероятность осадков 88%. Температура воздуха около 0°C (ощущается как -6°C). Ветер юго-западный, 12 м/с. Влажность воздуха 89%. Атмосферное давление 737 мм рт.ст.
Вероятность магнитных бурь: 1%. Космическая погда спокойная. Будут происходить лишь небольшие геомагнитные колебания.
Народные приметы. Если в этот день был пурпурный закат, то к утру ожидали большого снегопада, мороза и ветра.
Погоду предсказывали и вороны: если они летали стаями, надо было готовится к сильным морозам.
День лучше потратить на любовь, а не на войну. Решения сегодня будут приниматься сердцем, а сердцу нужны не объяснения, а реальные чувства.
Облачная погода продержится весь день. С утра до вечера будет идти снег, днем – с дождем. Порывы ветра до 15-20 м/с. На дорогах гололедица.
В последний день января свой профессиональный праздник отмечают ювелиры – мастера, умеющие делать мир прекраснее, а женщин – счастливее.
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