    
Главная В этот день Погода Прогноз погоды в Харькове на понедельник, 31 января
31.01.2022  06:00   Рита Парфенова

Прогноз погоды в Харькове на понедельник, 31 января

Облачная погода продержится весь день. С утра до вечера будет идти снег, днем – с дождем. Порывы ветра до 15-20 м/с. На дорогах гололедица.

Прогноз погоды в Харькове на понедельник, 31 января

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

Подробнее о погоде на 31 января

Утром пасмурно, вероятность осадков 93%. Температура воздуха 0°...+1°C (ощущается как -6°C). Ветер юго-западный, 12 м/с. Влажность воздуха 92%. Атмосферное давление 734 мм рт.ст.

Днем пасмурно, вероятность осадков 93%. Температура воздуха около 0°C (ощущается как -5°C). Ветер юго-западный, 13 м/с. Влажность воздуха 87%. Атмосферное давление 734 мм рт.ст.

Вечером пасмурно, вероятность осадков 88%. Температура воздуха около 0°C (ощущается как -6°C). Ветер юго-западный, 12 м/с. Влажность воздуха 89%. Атмосферное давление 737 мм рт.ст.

Вероятность магнитных бурь: 1%. Космическая погда спокойная. Будут происходить лишь небольшие геомагнитные колебания.

Народные приметы. Если в этот день был пурпурный закат, то к утру ожидали большого снегопада, мороза и ветра.

Погоду предсказывали и вороны: если они летали стаями, надо было готовится к сильным морозам.

Тэги:  погода, прогноз погоды, харьков
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
31.01 Криминал и происшествия Из-за непогоды населенные пункты Украины остались без электричества 29.01 Погода Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на выходные, 29 и 30 января 28.01 Общество Циклон "Мария": какую погоду в Харькове ждать на выходные
 
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2022 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 