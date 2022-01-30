30.01.2022 20:01 Евгений Клочко

Какие знаки зодиака считаются самыми глупыми

Астролог Ирина Воронцова назвала тех представителей сильного пола, которые являются глупыми. Такие мужчины медленнее принимают решения, слишком долго думают, а мысли у них более примитивные

Самые глупые знаки зодиака среди мужчин

Что касается интеллектуальной сферы жизни, по мнению астролога, тяжелее всего приходится Тельцам, Козерогам, а также Ракам и Рыбам.

Козерог

Зачастую мужчины Козероги решают вопросы силой, а не разговорами. Обычно представители знака сразу же лезут в драку вместо того, чтобы разобраться в ситуации. Безусловно, поразмышлять эти мужчины тоже не против. Однако обычно их мысли довольно примитивные. В основном они касаются бытовых вопросов, но никак не духовных материй.

Телец

Эти мужчины являются тугодумами. Если перед ними поставить какую-то задачу, даже несложную, они будут долгое время размышлять, как ее выполнить. Причем конечное решение они принимают далеко не всегда верное. Тельцы больше подходят для роли исполнителя или рабочего, но никак не ученого или начальника. Особенно представителям знака тяжело тогда, когда необходимо решить новые задачи, которые ранее им не встречались.

Рыбы

Рыбы всегда думают о том, что они во всем правы. Обычно они способны решать лишь проблемы бытового характера. Если перед представителями знака стоит какая-то сложная задача, то им становится тяжело. Духовное развитие не для Рыб, а беседы на интеллектуальные темы они терпеть не могут. Вряд ли они поймут, о чем вообще идет речь.

Рак

У Раков довольно своеобразный склад ума. Обычно у представителей знака богатый теоретический багаж. Однако этим все и заканчивается. На практике применить его они не способны.