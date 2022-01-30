30.01.2022 19:15 Евгений Клочко

Погибла дочь известного харьковского криминального авторитета

Трагедия произошла в Основянском районе Харькова.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах издания Newsroom.

По информации журналистов, сообщение о самоубийстве поступило в полицию 29 января от харьковчанина. Он сообщил, что на Гимназической набережной, 4 с балкона пятого этажа выбросилась девушка.

Прибыв на место вызова, правоохранители обнаружили тело молодой девушки. Им удалось установить личность погибшей. Ею оказалась 33-летняя Евгения К.

Во время общения с полицейскими заявитель рассказал, что перед трагедией девушка находилась у него в дома, употребляла спиртное и пребывала в подавленном психологическом состоянии из-за того, что ее отца, содержат под стражей в следственном изоляторе.

Когда мужчина ушел по делам, девушка осталась в его квартире одна. Вернувшись домой, он застал ее висящей на карнизе балкон. Мужчина попытался затянуть ее обратно в квартиру, однако девушка сорвалась вниз и погибла.

Мать погибшей сообщила правоохранителям, что ее дочь в последнее время была в депрессии и неоднократно подумывала о самоубийстве

В отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области журналистам Newsroom подтвердили информацию об инциденте.

По информации источника издания Newsroom, отцом погибшей является известный в Харькове криминальный авторитет Михаил Гончаренко по прозвищу “Гончарик”.

Напомним, 17 января на проспекте Науки в Харькове произошло задержание Михаила Гончарика . Он построил свою преступную деятельность на запугивании предпринимателей Харьковщины с целью получения денежных средств. Предприниматели, которые отказывались платить «Гончарику», сталкивались с угрозами физической расправы, порчей имущества и побоями.

Задержание «авторитета» произошло во время передачи 150 тысяч долларов от предпринимателя. Данная сумма являлась лишь частью, которую должен был отдать харьковчанин. Злоумышленник намеревался получить 250 тысяч долларов.

26 января Дзержинский районный суд Харькова отправил в СИЗО обвиняемого в вымогательстве криминального авторитета "Гончарика".