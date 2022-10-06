06.10.2022 21:57 Дмитро Колонєй

Харківські патрульні врятували самогубця

Харківські правохоронці зупинили чоловіка, який збирався покінчити із собою.

Як повідомляє РЕДПОСТ , з посиланням на Патрульну поліцію, інспектори Ігор Шарпан, Олександр Котенко, Сергій Конончук та Богдан Лукашук отримали виклик про те, що на вулиці Клочківській стоїть невідома особа збирається вчинити самогубство. Поліцейські миттєво виїхали за вказаною адресою та виявили чоловіка.

Громадянин неохоче йшов на контакт і погрожував стрибнути. Поліцейський Ігор Шарпан піднявся до чоловіка, аби вмовити його не вчиняти хибних дій, а тим часом напарники викликали швидку та рятувальників.

Після тривалої розмови патрульному вдалось підібрати потрібні слова. Й чоловік відмовився від свого наміру.

Надалі його передали медикам для надання допомоги.

Встигли, врятували, допомогли. Однак пам’ятайте, що життя дається всього один раз і безвихідних ситуацій не буває. Не змарнуйте його! Дякуємо патрульним за врятоване життя!