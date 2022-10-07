07.10.2022 06:00

Прогноз погоди у Харкові на 7 жовтня

Ранок у Харкові буде похмурим, але вдень небо проясниться, та ясна погода утримається до пізнього вечора.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на сайт sinoptik.ua.

Вранці мінлиа хмарність, ймовірність опадів 2%. Температура повітря +8°...+11°C (відчувається як +8°C). Вітер західний, 4 м/с. Вологість повітря 85%. Атмосферний тиск 758 мм рт.ст.



Вдень ясно, ймовірність опадів 2%. Температура повітря +15°...+16°C (відчувається як +15°C). Вітер західний, 5 м/с. Вологість повітря 71%. Атмосферний тиск 759 мм рт.ст.



Ввечері ясно, ймовірність опадів 2%. Температура повітря +13°...+10°C (відчувається як +14°C). Вітер західний, 5 м/с. Вологість повітря 62%. Атмосферний тиск 759 мм рт.ст.

Народні прикмети

Тепер ночі стають все темнішими, день відходить "кінськими кроками".

Щоб дізнатись про майбутню зиму, спостерігали за дубом: якщо на ньому багато жолудів – до теплої зими і "хлібного" літа.

