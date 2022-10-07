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07.10.2022  06:00   

Прогноз погоди у Харкові на 7 жовтня

Ранок у Харкові буде похмурим, але вдень небо проясниться, та ясна погода утримається до пізнього вечора.

жовте листя на зеленій траві

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на сайт sinoptik.ua.

Вранці мінлиа хмарність, ймовірність опадів 2%. Температура повітря +8°...+11°C (відчувається як +8°C). Вітер західний, 4 м/с. Вологість повітря 85%. Атмосферний тиск 758 мм рт.ст.

Вдень ясно, ймовірність опадів 2%. Температура повітря +15°...+16°C (відчувається як +15°C). Вітер західний, 5 м/с. Вологість повітря 71%. Атмосферний тиск 759 мм рт.ст.

Ввечері ясно, ймовірність опадів 2%. Температура повітря +13°...+10°C (відчувається як +14°C). Вітер західний, 5 м/с. Вологість повітря 62%. Атмосферний тиск 759 мм рт.ст.

Народні прикмети

Тепер ночі стають все темнішими, день відходить "кінськими кроками".

Щоб дізнатись про майбутню зиму, спостерігали за дубом: якщо на ньому багато жолудів – до теплої зими і "хлібного" літа.
 

Тэги:  погода, прогноз погоды, харьков
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