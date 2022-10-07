Прогноз погоди у Харкові на 7 жовтня

Ранок у Харкові буде похмурим, але вдень небо проясниться, та ясна погода утримається до пізнього вечора.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на сайт sinoptik.ua.
Вранці мінлиа хмарність, ймовірність опадів 2%. Температура повітря +8°...+11°C (відчувається як +8°C). Вітер західний, 4 м/с. Вологість повітря 85%. Атмосферний тиск 758 мм рт.ст.
Вдень ясно, ймовірність опадів 2%. Температура повітря +15°...+16°C (відчувається як +15°C). Вітер західний, 5 м/с. Вологість повітря 71%. Атмосферний тиск 759 мм рт.ст.
Ввечері ясно, ймовірність опадів 2%. Температура повітря +13°...+10°C (відчувається як +14°C). Вітер західний, 5 м/с. Вологість повітря 62%. Атмосферний тиск 759 мм рт.ст.
Тепер ночі стають все темнішими, день відходить "кінськими кроками".
Щоб дізнатись про майбутню зиму, спостерігали за дубом: якщо на ньому багато жолудів – до теплої зими і "хлібного" літа.
Логіці – так, романтиці – ні. На жаль, але події дня не припускають чуттєвих та емоційних вчинків. Зате хороші для упорядкування.
Ранок у Харкові буде похмурим, але вдень небо проясниться, та ясна погода утримається до пізнього вечора.
Кожної першої п'ятниці жовтня відзначається міжнародне свято посмішок.
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