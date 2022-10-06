06.10.2022 21:00 Дмитро Колонєй

Головномандувач ЗСУ не виключає нового наступу ворога на Київ та загрози центральним та західним регіонам

Валерій Залужний виділив основні напрямки, по яких може намагатися вдарити агресор.



Головномандувач ЗСУ не виключає нового наступу ворога на Київ та загрози центральним та західним регіонам



Як повідомляє РЕДПОСТ , з посиланням на Укрінформ, у аналітичній статті Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний виділяє декілька можливих напрямків удару РФ.

На його думку ворог може:

повернутися до задуму захопити Київ, а значить, може бути загроза повторної атаки з території Білорусі; просуватися на півдні з плацдарму на правому березі Дніпра в Херсонській області. Тоді росіяни отримають реальні перспективи для захоплення Миколаєва та Одеси, а також створити загрозу у бік Кривого Рогу і надалі центральним та західним регіонам України; просунутися на Запорізькому напрямку, що створює загрозу для захоплення Запоріжжя та Дніпра.

Валерій Залужний підкреслив, що певні оперативні перспективи для противника проглядаються на Ізюмському та Бахмутському напрямках. Імовірною кінцевою метою таких дій може розглядатися вихід на адміністративний кордон Донецької області.