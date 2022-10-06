    
Главная Новини Харкова Армія Головномандувач ЗСУ не виключає нового наступу ворога на Київ та загрози центральним та західним регіонам
06.10.2022  21:00   Дмитро Колонєй

Головномандувач ЗСУ не виключає нового наступу ворога на Київ та загрози центральним та західним регіонам

Валерій Залужний виділив основні напрямки, по яких може намагатися вдарити агресор.


Головномандувач ЗСУ не виключає нового наступу ворога на Київ та загрози центральним та західним регіонам
Як повідомляє РЕДПОСТ, з посиланням на Укрінформ, у аналітичній статті Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний виділяє декілька можливих напрямків удару РФ.

На його думку ворог може:  

  1. повернутися до задуму захопити Київ, а значить, може бути загроза повторної атаки з території Білорусі;
  2. просуватися на півдні з плацдарму на правому березі Дніпра в Херсонській області. Тоді росіяни отримають реальні перспективи для захоплення Миколаєва та Одеси, а також створити загрозу у бік Кривого Рогу і надалі центральним та західним регіонам України;
  3. просунутися на Запорізькому напрямку, що створює загрозу для захоплення Запоріжжя та Дніпра.
Валерій Залужний підкреслив, що певні оперативні перспективи для противника проглядаються на Ізюмському та Бахмутському напрямках. Імовірною кінцевою метою таких дій може розглядатися вихід на адміністративний кордон Донецької області. 
 
Источник:   Укрінформ
 Тэги:  агрессия россии, залужный, харьков, изюм, киев, запад
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
06.10 Армія Від ударів з танків, мінометів та ствольної артилерії постраждли населені пункти Харківщин (відео) 06.10 Суспільство Я вам очень благодарен за то, что вы воспитываете наших детей, за то, что вы куете будущее Харькова, - Ігор Терехов 06.10 Надзвичайні події Правоохоронці показали, що залишили по собі окупанти в Ізюмському районі
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2022 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 