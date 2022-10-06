06.10.2022 20:07 Дмитро Колонєй

Від ударів з танків, мінометів та ствольної артилерії постраждли населені пункти Харківщин (відео)

Оперативна інформація станом на вечір 6 жовтня 2022 року щодо російського вторгнення на Харківщині.



Від ударів з танків, мінометів та ствольної артилерії постраждли населені пункти Харківщин (відео)



Як повідомляє РЕДПОСТ , з посиланням на Генштаб ЗСУ, ворог обстрілює наші позиції вздовж лінії зіткнення, здійснює інженерне обладнання оборони на окремих напрямках та веде повітряну розвідку. Завдає ударів по цивільній інфраструктурі та мирних житлових кварталах, порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни.

Залишається загроза авіаційних та ракетних ударів на всій території України. Цієї доби окупанти завдали 6 ракетних та 7 авіаційних ударів, здійснили понад 23 обстріли з РСЗВ.

на Слобожанському напрямку – з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Уди, Стрілеча, Нескучне, Гатище та Вільхуватка;

За наявною інформацією, часткова мобілізація, оголошена військово-політичним керівництвом російської федерації, фактично “поглинає” невеличкі населені пункти віддалених регіонів росії. Призов відбувається методом облав, практично все чоловіче населення призовного віку силоміць доставляють у військкомати. Разом з тим, у Москві, й на половину не виконано план відмобілізування, який складає по районах менше 0,2 відсотка населення.

Як і раніше, російські окупанти використовують тактику випаленої землі в Україні. Так, під час чергового хаотичного відступу ворог здійснив підрив дамби, що спричинило підтоплення населеного пункту Райгородок. У Кадіївці відбувається масове знищення архівів та копій документів, особливо тих, що містять історію окупації. У Сватовому вже заміновані основні інфраструктурні об’єкти, будівлі та території.

Авіація Сил оборони протягом доби завдала 11 ударів. Підтверджено ураження одного опорного пункту, 5 районів зосередження озброєння та військової техніки, а також 5 зенітних ракетних комплексів противника. Крім того, наші підрозділи протиповітряної оборони збили 5 БпЛА ворога, серед яких два Shahed-136 та один Mohajer-6.

Ракетні війська і артилерія за поточну добу уразили 19 районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, 2 склади боєприпасів та 6 засобів артилерії.