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06.10.2022  19:25   Дмитро Колонєй

Я вам очень благодарен за то, что вы воспитываете наших детей, за то, что вы куете будущее Харькова, - Ігор Терехов

Мер Харкова Ігор Терехов вручив комп’ютерні планшети першим 30-ти багатодітним сім'ям міста Харкова, в яких навчається по троє та більше дітей.


Фотография из открытых источников
Як повідомляє РЕДПОСТ, з посиланням на Міськраду, на зутрічі з дітьми та їх батьками Харківський міський голова   зауважив, що в сучасних реаліях, коли через війну діти змушені навчатися дистанційно, такі ґаджети є незамінними помічниками. 
 
«Этот учебный год мы начали в режиме онлайн, и сколько будет продолжаться дистанционное обучение – мы пока не знаем. Я понимаю, что не все семьи могут позволить себе гаджеты. Но детям нужно учиться. Поэтому мы сегодня собрались, чтобы вручить планшеты. Я вам очень благодарен за то, что вы воспитываете наших детей, за то, что вы куете будущее Харькова», - звернувся до батьків Ігор Терехов.
 
Зазначимо, що забезпечення багатодітних сімей планшетами стало можливим завдяки реалізації спільного проєкту Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) в Україні та Асоціації міст України. Харків як громада-кандидат на здобуття звання «Громада, дружня до дітей і молоді» увійшов до переліку отримувачів цільової пожертви на придбання комп’ютерних планшетів для 173 багатодітних родин.
Я вам очень благодарен за то, что вы воспитываете наших детей, за то, что вы куете будущее Харькова, - Ігор Терехов
 
Я вам очень благодарен за то, что вы воспитываете наших детей, за то, что вы куете будущее Харькова, - Ігор Терехов
 
Тэги:  игорь терехов, вручение планшетов, харьков, учеба, агрессия россии
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