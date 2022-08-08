08.08.2022 18:23 Дмитрий Колоней

Зміни клімату значно впливають на кількість самогубств: результати дослідження

Незначне потепління може забрати сотні життів.



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Як повідомляє РЕДПОСТ , з посиланням на Medical Xpress, потепління на 1–6 °C може призвести до збільшення кількості самогубств на 283–1660 осіб щороку в Сполучених Штатах. Станом на 2019 рік близько п’ятої частини населення США було діагностовано психічне захворювання або розлад. Відомо, що зміни клімату впливають на психічне здоров’я — наприклад, частіші хвилі спеки та шторми можуть змусити людей залишатися вдома, менше займатися спортом і ставати більш стресовими. У важких випадках поганий психічний стан може призвести до самогубства. Тому важливо краще зрозуміти взаємозв’язок між зміною клімату та наслідками для психічного здоров’я, такими як поширеність самогубств та їх грошовий вплив.

Щоб кількісно визначити зміни в частоті самогубств у континентальній частині Сполучених Штатів, Анна Бєлова та її колеги створили інтегровану модель оцінки впливу на здоров’я. Вони об’єднали цю модель з даними про кількість самогубств, прогнозами шести кліматичних моделей і прогнозами населення округу. Вони виявили, що потепління на 1°C–6°C (порівняно з базовим кліматичним рівнем 1986–2005 рр.) може сприяти зростанню кількості самогубств на 283–1660 щороку, що на 4% більше, ніж у 2015 році. Автори виявили, що Середній Захід, Пн. і південно-центральні, і південно-східні регіони країни можуть зазнати найбільшого впливу, тоді як північний схід – найменшого.

У своєму дослідженні, опублікованому в GeoHealth , Бєлова та її колеги також розглянули грошовий вплив зміни клімату на частоту самогубств. Вони визначили, що, виходячи з рівня населення та доходів у 2015 році, економічна цінність уникнення цих додаткових самогубств, таких як витрати, пов’язані з психічним здоров’ям , коливатиметься від 2,1 мільярда доларів до 3,06 мільярда доларів.

Потрібні подальші дослідження, щоб пролити світло на вплив зміни клімату на частоту самогубств, а також на тривожні та депресивні розлади серед уразливих груп населення, таких як діти, люди похилого віку та груп, включаючи кольорових людей і спільноти з низьким рівнем доходу, які, як відомо, є такими. зазнають несправедливих ризиків для здоров'я.