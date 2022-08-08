    
Главная Новини Харкова Суспільство З 1 вересня Німмечина вводить нові правила для українських біженців
08.08.2022  18:00   Віталій Хінєвіч

З 1 вересня Німмечина вводить нові правила для українських біженців

Невдовзі для українських біженців почнеться облік безвізових днів перебування на території Німеччини.

Україна-Германія
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Обозреватель.
 
Повідомляється, що з 1 вересня для українських біженців почнеться облік безвізових днів перебування на території Німеччини.
 
Таким чином, до 31 серпня біженці з України можуть перебувати на території Німеччини незалежно від використання безвізу чи депортації. А з 1 вересня українські біженці, які мають вичерпний безвіз, повинні будуть або покинути країну на 90 днів, або мати реєстрацію тимчасового захисту. Оформити тимчасовий захист необхідно до 1 вересня. Відповідні правила опублікувала влада ФРН.
 
До кінця серпня українці мають право на в'їзд до Німеччини, незалежно від кількості днів перебування в ЄС та наявності депортації. Також вони можуть залишатись у країні до цього терміну без оформлення.
 
Нагадаємо, українцям затвердили виплати у ще одній державі Європи.
 
Источник:   Обозреватель
 Тэги:  беженцы
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
02.08 Суспільство Податки ЄС: чи потрібно їх платити українським біженцям 24.07 Суспільство Стало відомо скільки платять українським біженцям за кордоном 20.07 Суспільство Українські біженці у Польщі отримають ще одну виплату: хто і як її може оформити
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2022 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 