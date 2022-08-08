08.08.2022 18:00 Віталій Хінєвіч

З 1 вересня Німмечина вводить нові правила для українських біженців

Невдовзі для українських біженців почнеться облік безвізових днів перебування на території Німеччини.

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Обозреватель.

Повідомляється, що з 1 вересня для українських біженців почнеться облік безвізових днів перебування на території Німеччини.

Таким чином, до 31 серпня біженці з України можуть перебувати на території Німеччини незалежно від використання безвізу чи депортації. А з 1 вересня українські біженці, які мають вичерпний безвіз, повинні будуть або покинути країну на 90 днів, або мати реєстрацію тимчасового захисту. Оформити тимчасовий захист необхідно до 1 вересня. Відповідні правила опублікувала влада ФРН.

До кінця серпня українці мають право на в'їзд до Німеччини, незалежно від кількості днів перебування в ЄС та наявності депортації. Також вони можуть залишатись у країні до цього терміну без оформлення.

Нагадаємо, українцям затвердили виплати у ще одній державі Європи.