11.10.2022 21:00 Дмитро Колонєй
У Черногорії безкоштовно розселятимуть українських біженців: хто має на це право
Міністерство внутрішніх справ Чорногорії завершило пропрацювання необхідних процедур щодо цієї можливості.
Як повідомляє РЕДПОСТ
, з посиланням на Укрінформ, посольство України в Чорногорії поінформувало, що безкоштовне розміщення відбуватиметься на базі:
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готелю «Sato» в м. Сутоморе, Бар (140 місць) та
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готелю «Onogost» в м. Нікшич (90 місць),
Вони відповідають всім необхідним критеріям щодо зручного розташування поруч шкіл, дитячих садків, лікарень та інших необхідних закладів.
Програмою передбачена можливість отримати безкоштовне житло в дво-, трьо-, четверо- та п’ятимісних номерах, з повним пансіоном (триразове харчування.
Проживання дійсне до кінця завершення програми тимчасового захисту для українців в Чорногорії - до 10 березня 2023 року, якщо вона не буде продовжена урядом країни.
Хто має право подавати заяви на безкоштовне проживання
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лише найуразливіші категорії громадян України
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українці, які не мають грошових коштів,
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нерухомості на території Чорногорії,
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іншого рухомого майна високої цінності (наприклад, авто вартістю не більше 10 тисяч євро),
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не є підприємцем, засновником чи членом будь-яких товариств;
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не мають офіційного працевлаштування,
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активних чи пасивних доходів, які би трактувалися як щомісячні.
Що робити для отримання безкоштовного житла
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в порядку онлайн-черги звернутися до посльства
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подати заяву та проведення співбесіди.
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з собою треба мати дійсний закордонний паспорт та підтвердження про отримання захисту, після чого будуть роз’яснені наступні дії.
Як повідомлялося, за даними Управління Верховного комісара ООН у справах біженців, статус тимчасового захисту в Чорногорії надано 6,49 тисячі українців.
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