11.10.2022 21:00 Дмитро Колонєй

У Черногорії безкоштовно розселятимуть українських біженців: хто має на це право

Міністерство внутрішніх справ Чорногорії завершило пропрацювання необхідних процедур щодо цієї можливості.

Як повідомляє РЕДПОСТ , з посиланням на Укрінформ, посольство України в Чорногорії поінформувало, що безкоштовне розміщення відбуватиметься на базі:

готелю «Sato» в м. Сутоморе, Бар (140 місць) та

готелю «Onogost» в м. Нікшич (90 місць),

Вони відповідають всім необхідним критеріям щодо зручного розташування поруч шкіл, дитячих садків, лікарень та інших необхідних закладів.

Програмою передбачена можливість отримати безкоштовне житло в дво-, трьо-, четверо- та п’ятимісних номерах, з повним пансіоном (триразове харчування.

Проживання дійсне до кінця завершення програми тимчасового захисту для українців в Чорногорії - до 10 березня 2023 року, якщо вона не буде продовжена урядом країни.

Хто має право подавати заяви на безкоштовне проживання

лише найуразливіші категорії громадян України

українці, які не мають грошових коштів,

нерухомості на території Чорногорії,

іншого рухомого майна високої цінності (наприклад, авто вартістю не більше 10 тисяч євро),

не є підприємцем, засновником чи членом будь-яких товариств;

не мають офіційного працевлаштування,

активних чи пасивних доходів, які би трактувалися як щомісячні.

Що робити для отримання безкоштовного житла

в порядку онлайн-черги звернутися до посльства подати заяву та проведення співбесіди. з собою треба мати дійсний закордонний паспорт та підтвердження про отримання захисту, після чого будуть роз’яснені наступні дії.

Як повідомлялося, за даними Управління Верховного комісара ООН у справах біженців, статус тимчасового захисту в Чорногорії надано 6,49 тисячі українців.