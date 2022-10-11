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11.10.2022  21:00   Дмитро Колонєй

У Черногорії безкоштовно розселятимуть українських біженців: хто має на це право

Міністерство внутрішніх справ Чорногорії завершило пропрацювання необхідних процедур щодо цієї можливості.

Розселятимуть безкоштовно найвразливіших українських біженців у Чорногорії
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, з посиланням на Укрінформ, посольство України в Чорногорії поінформувало, що безкоштовне розміщення відбуватиметься на базі:
  • готелю «Sato» в м. Сутоморе, Бар (140 місць) та
  • готелю «Onogost» в м. Нікшич (90 місць),
Вони відповідають всім необхідним критеріям щодо зручного розташування поруч шкіл, дитячих садків, лікарень та інших необхідних закладів.
 
Програмою передбачена можливість отримати безкоштовне житло в дво-, трьо-, четверо- та п’ятимісних номерах, з повним пансіоном (триразове харчування.
 
Проживання дійсне до кінця завершення програми тимчасового захисту для українців в Чорногорії - до 10 березня 2023 року, якщо вона не буде продовжена урядом країни.

Хто має право подавати заяви на безкоштовне проживання

  • лише найуразливіші категорії громадян України
  • українці, які не мають грошових коштів,
  • нерухомості на території Чорногорії,
  • іншого рухомого майна високої цінності (наприклад, авто вартістю не більше 10 тисяч євро),
  • не є підприємцем, засновником чи членом будь-яких товариств;
  • не мають офіційного працевлаштування,
  • активних чи пасивних доходів, які би трактувалися як щомісячні.

Що робити для отримання безкоштовного житла

  1. в порядку онлайн-черги звернутися до посльства
  2. подати заяву та проведення співбесіди.
  3. з собою треба мати дійсний закордонний паспорт та підтвердження про отримання захисту, після чого будуть роз’яснені наступні дії.
Як повідомлялося, за даними Управління Верховного комісара ООН у справах біженців, статус тимчасового захисту в Чорногорії надано 6,49 тисячі українців.
 
Источник:   Укрінформ
 Тэги:  беженцы, черногория, украина
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