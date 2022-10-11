11.10.2022 20:28 Дмитро Колонєй

Окупанти завдали масованого ракетного удару по Харківщині (відео)

Оперативна інформація станом на вечір 11 жовтня 2022 року щодо російського вторгнення на Харківщині.

Як повідомляє РЕДПОСТ, з посиланням на Генштаб ЗСУ, ворог продовжує завдавати ракетних ударів та застосовувати ударні БпЛА для ураження критичної інфраструктури і житлових районів міст нашої країни.

Протягом поточної доби окупанти знову завдали масованого ракетного удару, застосували по нашій країні майже тридцять крилатих ракет, завдали сім авіаційних ударів та здійснили близько двадцяти п’яти обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Тридцять дві повітряні цілі було знищено підрозділами протиповітряної оборони України на різних напрямках. Це 21 крилата ракета та 11 безпілотних літальних апаратів.

Внаслідок масованого ракетного удару постраждала інфраструктура понад десяти населених пунктів у Львівській, Вінницькій, Дніпропетровській, Запорізькій та Донецькій областях. Вночі ворог задіяв вісім іранських ударних БпЛА, намагаючись завдати шкоди об’єктам критичної інфраструктури у Миколаївській області. Всі ці «безпілотники» знищено силами протиповітряної оборони Збройних Сил України.

на Слобожанському напрямку – Сотницький Козачок, Одноробівка, Уди, Ветеринарне та Козача Лопань;

Авіація Сил оборони протягом поточної доби завдала два удари по районах зосередження озброєння та військової техніки противника.

Ракетні війська і артилерія уразили один пункт управління, дев’ять районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, п’ять систем протиповітряної оборони та чотири склади з боєприпасами.