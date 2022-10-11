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11.10.2022  20:19   Дмитро Колонєй

У Харкові на Москальовці зміниться рух трамваїв

Про це інформує Департамент інфраструктури Харкова.


Фотография из открытых источников
Як повідомляє РЕДПОСТ, з посиланням на  Департамент інфраструктури, у середу трамваї №3, 27 та 28 тимчасово змінять маршрути руху, що пов’язано з ремонтом трамвайної колії.

Де саме зміниться рух траваїв  

Рух трамваїв буде заборонений по вул. Москалівській, на ділянці від розворотного кола «Новожанове» до вул. Миколи Бажана, з 9:00 до 16:00 12 жовтня. 
 

Трамваї курсуватимуть наступним чином: 

  • №3: розворотне коло «Новоселівка» - вул. Миколи Бажана - вул. Москалівська - вул. Гольдбергівська - пров. Рибасівський - вул. Греківська - вул. Університетська - пл. Павлівська - вул. Полтавський Шлях - вул. Євгена Котляра - розворотне коло «Південний вокзал»; 
  • №27: розворотне коло «Новоселівка» - вул. Миколи Бажана - вул. Москалівська - вул. Гольдбергівська - вул. Молочна - пл. Захисників України - пр. Героїв Харкова - вул. Академіка Павлова - вул. Героїв Праці - вул. Шевченка - розворотне коло «Журавлівський гідропарк» - вул. Мойсеївська - вул. Віринська - Семиградський в’їзд - вул. Академіка Павлова - пр. Героїв Харкова - пл. Захисників України - вул. Молочна - вул. Гольдбергівська - вул. Москалівська - вул. Миколи Бажана - розворотне коло «Новоселівка»; 
  • №28: розворотне коло «Новоселівка» - вул. Миколи Бажана - вул. Москалівська - вул. Гольдбергівська - вул. Молочна - пл. Захисників України - пр. Героїв Харкова - вул. Академіка Павлова - Семиградський в’їзд - вул. Віринська - вул. Мойсеївська - вул. Шевченка - вул. Героїв Праці - вул. Академіка Павлова - пр. Героїв Харкова - пл. Захисників України - вул. Молочна - вул. Гольдбергівська - вул. Москалівська - вул. Миколи Бажана - розворотне коло «Новоселівка».

 

Источник:   Городской совет
 Тэги:  трамвай, маршрут, харьков
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