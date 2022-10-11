11.10.2022 20:19 Дмитро Колонєй
У Харкові на Москальовці зміниться рух трамваїв
Про це інформує Департамент інфраструктури Харкова.
Фотография из открытых источников
Як повідомляє РЕДПОСТ
, з посиланням на Департамент інфраструктури, у середу трамваї №3, 27 та 28 тимчасово змінять маршрути руху, що пов’язано з ремонтом трамвайної колії.
Де саме зміниться рух траваїв
Рух трамваїв буде заборонений по вул. Москалівській, на ділянці від розворотного кола «Новожанове» до вул. Миколи Бажана, з 9:00 до 16:00 12 жовтня.
Трамваї курсуватимуть наступним чином:
-
№3: розворотне коло «Новоселівка» - вул. Миколи Бажана - вул. Москалівська - вул. Гольдбергівська - пров. Рибасівський - вул. Греківська - вул. Університетська - пл. Павлівська - вул. Полтавський Шлях - вул. Євгена Котляра - розворотне коло «Південний вокзал»;
-
№27: розворотне коло «Новоселівка» - вул. Миколи Бажана - вул. Москалівська - вул. Гольдбергівська - вул. Молочна - пл. Захисників України - пр. Героїв Харкова - вул. Академіка Павлова - вул. Героїв Праці - вул. Шевченка - розворотне коло «Журавлівський гідропарк» - вул. Мойсеївська - вул. Віринська - Семиградський в’їзд - вул. Академіка Павлова - пр. Героїв Харкова - пл. Захисників України - вул. Молочна - вул. Гольдбергівська - вул. Москалівська - вул. Миколи Бажана - розворотне коло «Новоселівка»;
-
№28: розворотне коло «Новоселівка» - вул. Миколи Бажана - вул. Москалівська - вул. Гольдбергівська - вул. Молочна - пл. Захисників України - пр. Героїв Харкова - вул. Академіка Павлова - Семиградський в’їзд - вул. Віринська - вул. Мойсеївська - вул. Шевченка - вул. Героїв Праці - вул. Академіка Павлова - пр. Героїв Харкова - пл. Захисників України - вул. Молочна - вул. Гольдбергівська - вул. Москалівська - вул. Миколи Бажана - розворотне коло «Новоселівка».
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Комментариев: 0