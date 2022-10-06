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06.10.2022  15:40   Віталій Хінєвіч

Франція виплачуватиме людям гроші, які розмістили біженців із України

Громадянам виплачуватимуть фінансову допомогу у розмірі 150 євро.

Франція
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Le Figaro.
 
Повідомляється, що держава виплачуватиме фінансову допомогу у розмірі 150 євро на місяць французьким сім'ям, які приймають у себе українських біженців.
 
Ця «фінансова підтримка», яка, на думку уряду, має стосуватися «від 5 000 до 12 000 сімей», «охоплюватиме період з 1 квітня по 31 грудня 2022 року» та виплачуватиметься «за умови перебування громадян протягом не менше 90 днів», - йдеться у повідомленні прес-служби Уряду.
 
Окрім цього видання зазначає, що цей крок є безпрецедентною фінансовою допомогою для прийому та розміщення біженців, про яку протягом тривалого часу просили асоціації, що допомагають переміщеним особам, особливо після сирійської міграційної кризи 2015 року.
 
Нагадаємо, українські митці можуть взяти участь у конкурсі «2023 Nami Concours».
 
Источник:   Le Figaro
 Тэги:  франция, беженцы
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