06.10.2022 15:40 Віталій Хінєвіч
Франція виплачуватиме людям гроші, які розмістили біженців із України
Громадянам виплачуватимуть фінансову допомогу у розмірі 150 євро.
Про це повідомляє РЕДПОСТ
із посиланням на Le Figaro.
Повідомляється, що держава виплачуватиме фінансову допомогу у розмірі 150 євро на місяць французьким сім'ям, які приймають у себе українських біженців.
Ця «фінансова підтримка», яка, на думку уряду, має стосуватися «від 5 000 до 12 000 сімей», «охоплюватиме період з 1 квітня по 31 грудня 2022 року» та виплачуватиметься «за умови перебування громадян протягом не менше 90 днів», - йдеться у повідомленні прес-служби Уряду.
Окрім цього видання зазначає, що цей крок є безпрецедентною фінансовою допомогою для прийому та розміщення біженців, про яку протягом тривалого часу просили асоціації, що допомагають переміщеним особам, особливо після сирійської міграційної кризи 2015 року.
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