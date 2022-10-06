06.10.2022 15:40 Віталій Хінєвіч

Франція виплачуватиме людям гроші, які розмістили біженців із України

Громадянам виплачуватимуть фінансову допомогу у розмірі 150 євро.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Le Figaro.

Повідомляється, що держава виплачуватиме фінансову допомогу у розмірі 150 євро на місяць французьким сім'ям, які приймають у себе українських біженців.

Ця «фінансова підтримка», яка, на думку уряду, має стосуватися «від 5 000 до 12 000 сімей», «охоплюватиме період з 1 квітня по 31 грудня 2022 року» та виплачуватиметься «за умови перебування громадян протягом не менше 90 днів», - йдеться у повідомленні прес-служби Уряду.

Окрім цього видання зазначає, що цей крок є безпрецедентною фінансовою допомогою для прийому та розміщення біженців, про яку протягом тривалого часу просили асоціації, що допомагають переміщеним особам, особливо після сирійської міграційної кризи 2015 року.