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06.10.2022  15:00   Віталій Хінєвіч

Українські митці можуть взяти участь у конкурсі «2023 Nami Concours»

У конкурсі візьмуть участь ілюстратори книжок.

Конкурс
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Міністерство культури та інформаційної політики України.
 
Повідомляється, що Міжнародний комітет Всесвітнього книжкового фестивалю Нара на острові Намі (Республіка Корея) запрошує ілюстраторів з України до участі в 6-му Міжнародному конкурсі ілюстрацій до книжок з малюнками «2023 Nami Concours».
 
«Nami Concours» проводиться кожні два роки з 2013 року і є найбільшим в Азії міжнародним конкурсом ілюстрацій до книг з малюнками, що проводиться у форматі бієнале. У попередньому конкурсі участь взяли 2069 робіт з 95 країн світу.
 
Заявки на участь приймаються до 31 жовтня 2022 року через офіційний веб-сайт.
 
Нагадаємо, українці готуються писати Радіодиктант національної єдності 2022.
 
Источник:   Міністерство культури та інформаційної політики України
 Тэги:  конкурс, 2023 nami concours
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