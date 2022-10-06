    
Главная Новини Харкова Армія Окупант радить родичу ховатися, аби не відправили на війну в Україні (відео)
06.10.2022  14:56   Дмитро Колонєй

Окупант радить родичу ховатися, аби не відправили на війну в Україні (відео)

Про це йдеться у перехопленій воєнною розвідкою телефонній розмові російського військового.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, з посиланням на ГУР МО України, у перехопленій розмові військовослужбовець окупаційної армії (із 72-ої бригади) на Херсонському напрямку говорить з матіррю.
 
- В че, как? Новости какие есть?
- Нет, все по старому. Наши все дома сидят.
- А че, никого не забирают?
- Ой, почти всех смели.

Він радить будь-яким способом завадити мобілізації родича. "Я тебе говорю - сюда чтоб не ехал. Пусть прячется, что угодно делает.".

 

 

 

 

Источник:   ГУР МО України
 Тэги:  агрессия россии, мобилизация, харьков
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
06.10 Надзвичайні події Окупанти завдали багатомільярдних збитків довкіллю України 06.10 Надзвичайні події В цеху під Харковом знайдені тіла замучених окупантами людей (фото) 06.10 Надзвичайні події Обстріл привів до пожежі у Харкові
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2022 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 