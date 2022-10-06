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06.10.2022  15:20   Віталій Хінєвіч

СБУ повідомила про підозру громадянину білорусі, який воював проти України

За матеріалами Служби безпеки підозру за найманство отримав громадянин республіки білорусь, який приїхав убивати українців у складі російської приватної компанії «Редут».

СБУ
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на СБУ.
 
Повідомляється, що 22-річний білорус сам вийшов на російську приватну військову кампанію у липні поточного року.
 
Йому запропонували приїхати на територію росії і вже 19 липня найманець підписав договір на проходження військової служби із ПВК «Редут» на посаді кулеметника. 21 липня найманець прибув до міста Ізюм Харківської області, де отримав зброю та почав воювати проти України.
 
У серпні його передислокували у село Сватове Луганської області, а потім у село Коровій Яр Лиманського району. Там він продовжив воювати проти України.
 
Завдяки контрнаступу ЗСУ злочинну діяльність найманця була припинена і 19 вересня він потрапив у полон. 
 
Наразі із бойовиком працюють слідчі СБУ. Його дії кваліфікуються за ч. 4 ст. 447 Кримінального кодексу України (найманство). Білорусу загрожує до 10 років позбавлення волі.
 
Нагадаємо, у Харківській області посібник окупантів тікав від правоохоронців та підірвався на ворожій міні.
 
Источник:   СБУ
 Тэги:  агрессия россии
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