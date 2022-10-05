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05.10.2022  12:05   Віталій Хінєвіч

У Харківській області посібник окупантів тікав від правоохоронців та підірвався на ворожій міні

Колишній правоохоронець погодився співпрацювати з окупантами.

міна
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію в Харківській області.
 
Повідомляється, що після окупації міста Ізюм Харківської області, колишній правоохоронець погодився співпрацювати з окупантами у так званій «народній міліції» та здавав їм українських патріотів. Зловмисник допомагав патрулювати окуповане місто та доносив на патріотично налаштованих українців.
 
Після чого окупанти перевіряли зазначених людей і часто катували по відношенню до них.
 
Під час затримання посібник окупантів зробив спробу втечі. Проте настав на міну. Чоловік отримав травматичну ампутацію стопи.
 
Порушено кримінальну справу згідно з частиною 2 статті 111 Кримінального кодексу України.
 
Нагадаємо, в Ізюмі під завалами знайдено тіло людини.
 
Источник:   Поліція Харківської області
 Тэги:  криминал, харьков
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