05.10.2022 12:05 Віталій Хінєвіч
У Харківській області посібник окупантів тікав від правоохоронців та підірвався на ворожій міні
Колишній правоохоронець погодився співпрацювати з окупантами.
Про це повідомляє РЕДПОСТ
із посиланням на Поліцію в Харківській області.
Повідомляється, що після окупації міста Ізюм Харківської області, колишній правоохоронець погодився співпрацювати з окупантами у так званій «народній міліції» та здавав їм українських патріотів. Зловмисник допомагав патрулювати окуповане місто та доносив на патріотично налаштованих українців.
Після чого окупанти перевіряли зазначених людей і часто катували по відношенню до них.
Під час затримання посібник окупантів зробив спробу втечі. Проте настав на міну. Чоловік отримав травматичну ампутацію стопи.
Порушено кримінальну справу згідно з частиною 2 статті 111 Кримінального кодексу України.
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