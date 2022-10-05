05.10.2022 12:31 Рита Парфенова

Ситуація з виїздом із України 5 жовтня на західних пунктах пропуску

У яких пунктах перепустки на західному кордоні України спостерігаються черги.

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на прес-службу Західного регіонального управління Держприкордонслужби України.

Станом на 12.00 5 жовтня черги на виїзд з України спостерігаються перед пунктами пропуску із сусідніми державами:

Республіка Польща:

«Устилуг» - 20 легкових авто;

«Угринів» - 10 легкових авто;

«Грушів» - 10 легкових авто;

«Краківець» - 30 легкових авто;

«Шегині» - 40 легкових авто, 80 пішоходів.

Угорщина:

«Тиса» - 15 легкових авто.