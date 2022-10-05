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05.10.2022  12:40   Віталій Хінєвіч

В Україну доставлено вакцину проти сказу

ЮНІСЕФ доставив в Україну 4 тисячі доз вакцини проти сказу.

вакцина
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на МОЗ України.
 
Повідомляється, що Україна наразі отримує вакцини, закуплені ЮНІСЕФ за кошти донорів – Агентства США з міжнародного розвитку (USAID), урядів Японії та Італії. Це вакцини від поліомієліту, дифтерії та правця, кору, краснухи, паротиту, сказу. Загалом понад 1,5 мільйона доз вакцин надходять у країну як гуманітарна допомога.
 
Крім цього зазначається, що наприкінці серпня ЮНІСЕФ також почав поставку в Україну 30 автомобілів для транспортування вакцин в усі регіони країни. 14 машин вже доставлено в обласні Центри контролю та профілактики хвороб МОЗ України.
 
Нагадаємо, Україна отримала нову партію вакцини проти «Омікрону».
 
Источник:   МОЗ України
 Тэги:  медицина
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