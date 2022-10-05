05.10.2022 12:40 Віталій Хінєвіч

В Україну доставлено вакцину проти сказу

ЮНІСЕФ доставив в Україну 4 тисячі доз вакцини проти сказу.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на МОЗ України.

Повідомляється, що Україна наразі отримує вакцини, закуплені ЮНІСЕФ за кошти донорів – Агентства США з міжнародного розвитку (USAID), урядів Японії та Італії. Це вакцини від поліомієліту, дифтерії та правця, кору, краснухи, паротиту, сказу. Загалом понад 1,5 мільйона доз вакцин надходять у країну як гуманітарна допомога.

Крім цього зазначається, що наприкінці серпня ЮНІСЕФ також почав поставку в Україну 30 автомобілів для транспортування вакцин в усі регіони країни. 14 машин вже доставлено в обласні Центри контролю та профілактики хвороб МОЗ України.

Нагадаємо, Україна отримала нову партію вакцини проти «Омікрону».