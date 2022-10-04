04.10.2022 17:00 Віталій Хінєвіч

Україна отримала нову партію вакцини проти «Омікрону»

Уряд Швеції передав Україні понад 500 тисяч доз вакцини Comirnaty Original/Omicron BA.1 від Pfizer-BioNTech, яку було розроблено спеціально проти штаму коронавірусу «Омікрон» та його варіантів.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на МОЗ України.

Повідомляється, що вакцина, яку надає Швеція, призначена для бустерного щеплення тих, хто вже має первинний курс вакцинації від COVID-19. Препарат вже розвезли в більшість областей України, зокрема по 23 тис. доз доставили в Тернопільську, Рівненську, Хмельницьку та Житомирську області, 40 тис. у Дніпропетровську, 34,5 тис. у Вінницьку, 20 тис. у Сумську, 17 тис. в Івано-Франківську, 11,5 тис. у Миколаївську, 8,6 тис. в Одеську, 5,7 тис. у Донецьку область.

«Навіть у надскладних умовах війни ми продовжуємо вакцинацію українців проти COVID-19 і дякуємо урядові Швеції за допомогу. Завдяки вам Україна стала однією з перших країн світу за межами ЄС, які отримали оновлену вакцину. Відтепер ще більше українців зможуть захиститися від важкого перебігу та ускладнень коронавірусної хвороби», – зазначив заступник міністра охорони здоров'я – головний державний санітарний лікар України Ігор Кузін.

Comirnaty Original/Omicron BA.1 – це оновлена версія вакцини Comirnaty від американської компанії Pfizer та німецької фірми BioNTech, адаптована спеціально для захисту проти штаму «Омікрон» коронавірусу SARS-CoV-2.

Comirnaty Original/Omicron BA.1 призначена лише для людей, які вже отримали первинний курс вакцинації проти COVID-19 будь-якою іншою вакциною. В Україні вакцина використовуватиметься для першого та другого бустерних щеплень людей віком від 18 років.

Слід зазначити, що в Україні первинний курс вакцинації від коронавірусної хвороби складається із двох доз вакцини Comirnaty від Pfizer чи CoronaVac від Sinovac, або з однієї дози вакцини Janssen (Jcovden) від Johnson & Johnson.

Щоб посилити і подовжити захист від важкої форми хвороби, через 5 місяців після первинного курсу всім повнолітнім слід зробити бустерне щеплення будь-якою наявною вакциною проти COVID-19.

Літнім людям та людям із хронічними хворобами рекомендований другий бустер будь-якою з наявних вакцин через 4 місяці після першого. Усім іншим групам українців також може отримати друге бустерне щеплення.

Щепитися можна безоплатно в будь-якому пункті вакцинації. Адреси та контакти пунктів за посиланням або за телефоном 0 800 60 20 19.