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04.10.2022  17:19   Дмитро Колонєй

Спіймано посадовця-шахрая з Харківщини, що був у розшуку

Не зміг втекти від закону аферист з Харківщини.

Як повідомлялє РЕДПОСТ, з посиланнмя на Харківсьтку прокуратуру, колишній голова Красноградської районної державної адміністрації в березні 2021 року, під час ліквідації місцевих районних державних адміністрацій, діючи за попередньою змовою з іншими особами, уклав фіктивні договори з фізичними особами-підприємцями щодо надання послуг з перевезення автотранспортом.
 
Незважаючи на те, що послуги фактично не надавались, колишній голова РДА підписав акти виконаних робіт. На їх підставі у подальшому з рахунку Красноградської державної адміністрації перераховано майже 200 тис. грн бюджетних коштів підприємцю за нібито надані послуги.
 
На той час підозрюваному за ухвалою слідчого судді обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.
 
Однак ексголова, маючи намір уникнути кримінальної відповідальності, порушив покладені на нього обов’язки та самовільно без повідомлення слідчого змінив місце мешкання, переїхав в іншу область, а також не з’являвся за викликами до слідчого. У зв’язку з цим був оголошений у розшук. Правоохоронці викрили колишнього службовця на території Запорізької області. 
 
Наразі слідчим суддею Красноградського районного суду Харківської області задоволено клопотання окружної прокуратури та взято під варту підозрюваного.
Тэги:  мошенничество, афера, харьков
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