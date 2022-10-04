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04.10.2022  17:35   Віталій Хінєвіч

ЄС пропонує нову стипендіальну програму для українських науковців

Європейський Союз оголосив нову цільову стипендіальну програму «MSCA4Ukraine» для підтримки науковців, які вимушено виїхали з України.

освіта
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на «Освіта.UA».
 
Повідомляється, що Європейський Союз оголосив нову цільову стипендіальну програму «MSCA4Ukraine» для підтримки науковців, які вимушено виїхали з України.
 
Передбачається, що підтримку для продовження роботи отримають українські дослідники академічних і неакадемічних установ у державах-членах ЄС і в асоційованих країнах програми ЄС «Горизонт Європа» (Horizon Europe), зі збереженням зв’язків із дослідницькими та інноваційними спільнотами в Україні.
 
Очікується, що програма сприятиме реінтеграції дослідників в Україні та позитивно впливатиме на зміцнення української сфери вищої освіти та науки й розвиватиме співпрацю та відкриватиме нові можливості для обміну з міжнародною науковою спільнотою.
 
Нагадаємо, у Німеччині відкрився Український освітній хаб.
 
Источник:   Освіта.UA
 Тэги:  образование
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