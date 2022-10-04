04.10.2022 17:35 Віталій Хінєвіч

ЄС пропонує нову стипендіальну програму для українських науковців

Європейський Союз оголосив нову цільову стипендіальну програму «MSCA4Ukraine» для підтримки науковців, які вимушено виїхали з України.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на «Освіта.UA».

Повідомляється, що Європейський Союз оголосив нову цільову стипендіальну програму «MSCA4Ukraine» для підтримки науковців, які вимушено виїхали з України.

Передбачається, що підтримку для продовження роботи отримають українські дослідники академічних і неакадемічних установ у державах-членах ЄС і в асоційованих країнах програми ЄС «Горизонт Європа» (Horizon Europe), зі збереженням зв’язків із дослідницькими та інноваційними спільнотами в Україні.

Очікується, що програма сприятиме реінтеграції дослідників в Україні та позитивно впливатиме на зміцнення української сфери вищої освіти та науки й розвиватиме співпрацю та відкриватиме нові можливості для обміну з міжнародною науковою спільнотою.