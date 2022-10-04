04.10.2022 17:55 Віталій Хінєвіч

Електропостачання відновили в Харківському районі

Електропостачання відновили в селах Харківського району, де світла не було з перших днів війни.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на АТ "Харківобленерго".

Повідомляється, що фахівці Липецького району електричних мереж (РЕМ) АТ "Харківобленерго" провели ремонтні роботи та відновили електропостачання у селах Прелесне та Слобідське.

Світла в цих населених пунктах не було з кінця лютого. Через бойові дії енергетики не мали можливості відновити його раніше.

"У цьому районі були виконані роботи із заміни опор та проводів. Заживлено скважини у селі Степанки, селі Прелесне та селі Слобідське. Відновлення електропостачання тривало близько місяця. Ми бачимо, що люди повертаються туди, де з'являєтья світло, тому можемо напевно сказати: нам є для кого працювати", - зазначили в обленерго.

Як повідомили у Липецькому РЕМ, наразі тривають роботи з відновлення електропостачання в селі Кутузівка. Частину села буде заживлено вже цього тижня.

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