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04.10.2022  17:55   Віталій Хінєвіч

Електропостачання відновили в Харківському районі

Електропостачання відновили в селах Харківського району, де світла не було з перших днів війни.

Енергетики
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на АТ "Харківобленерго".
 
Повідомляється, що фахівці Липецького району електричних мереж (РЕМ) АТ "Харківобленерго" провели ремонтні роботи та відновили електропостачання у селах Прелесне та Слобідське.
 
Світла в цих населених пунктах не було з кінця лютого. Через бойові дії енергетики не мали можливості відновити його раніше.
 
"У цьому районі були виконані роботи із заміни опор та проводів. Заживлено скважини у селі Степанки, селі Прелесне та селі Слобідське. Відновлення електропостачання тривало близько місяця. Ми бачимо, що люди повертаються туди, де з'являєтья світло, тому можемо напевно сказати: нам є для кого працювати", - зазначили в обленерго.
 
Як повідомили у Липецькому РЕМ, наразі тривають роботи з відновлення електропостачання в селі Кутузівка. Частину села буде заживлено вже цього тижня.
 
Нагадаємо, понад 40 деокупованих населених пунктів Харківської області знову з мобільним зв'язком.
 
Источник:   Харківобленерго
 Тэги:  жкх, харьков
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