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04.10.2022  13:50   Віталій Хінєвіч

Понад 40 деокупованих населених пунктів Харківської області знову з мобільним зв'язком

Послуги мобільного зв'язку продовжують відновлювати у Харківській області.

мобільний зв'язок
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на главу ХОВА Олега Синєгубова.
 
Повідомляється, що після деокупації мобільний зв'язок та інтернет повернули до окремих міст та селищ Балаклійської, Вовчанської, Ізюмської, Липецької, Шевченківської, Вільхуватської та Великобурлуцької громад.
 
Днями з'явився мобільний зв'язок та інтернет у місті Куп'янськ, Малахове, Михайлівка і Юр’ївка, Гогине та селищі Приколотне.
 
Жителі міст Балаклія, Ізюм, Вовчанськ та селищ Шевченкове і Чкаловське знову можуть користуватися мобільним зв'язком.
 
Нагадаємо, у Харкові ЦНАП за місяць надав послуги понад 26 тисячам громадян.
 
Источник:   Олег Синєгубов
 Тэги:  мобильная связь, харьков
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