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04.10.2022  14:10   Віталій Хінєвіч

ПриватБанк відновив сервіс автоматичного сповіщення та сплати штрафів ПДР

З 4 жовтня банк відновив низку функцій.

ПриватБанк
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ПриватБанк.
 
Повідомляється, що 4 жовнтя ПриватБанк відновив роботу сервісу автоматичного сповіщення та швидкого пошуку штрафів за порушення ПДР. З початку війни сервіс був недоступний з міркувань безпеки - державні реєстри певний час були відключені, зараз робота реєстрів поновлена.
 
Якщо порушення ПДР було зафіксовано автоматично, завдяки сервісу банку ви будете завжди вчасно проінформовані про штрафи пуш повідомленням та сплатити штраф в один клік за допомогою будь-якої карти ПриватБанку.
 
Нагадаємо, понад 40 деокупованих населених пунктів Харківської області знову з мобільним зв'язком.
 
Источник:   ПриватБанк
 Тэги:  приватбанк
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