04.10.2022 14:30 Віталій Хінєвіч

Деякі харків'яни можуть зробити зубопротезування за рахунок бюджету територіальної громади міста

У Харкові громадянам пільгових категорій продовжують здійснювати зубопротезування та надавати слухові апарати за кошти бюджету територіальної громади міста.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.

Повідомляється, що з початку 2022 року у міських стоматологічних поліклініках №1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 та 8 безкоштовну послугу зубопротезування отримали 478 осіб.

Крім того, у Міській клінічній лікарні №30 слухові апарати надали 451 харків'янину.