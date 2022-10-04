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04.10.2022  14:30   Віталій Хінєвіч

Деякі харків'яни можуть зробити зубопротезування за рахунок бюджету територіальної громади міста

У Харкові громадянам пільгових категорій продовжують здійснювати зубопротезування та надавати слухові апарати за кошти бюджету територіальної громади міста.

Харків медицина
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.
 
Повідомляється, що з початку 2022 року у міських стоматологічних поліклініках №1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 та 8 безкоштовну послугу зубопротезування отримали 478 осіб.
 
Крім того, у Міській клінічній лікарні №30 слухові апарати надали 451 харків'янину.
 
Нагадаємо, у лікарні та пологові будинки Харкова комунальники готові дати опалення.
 
Источник:   Харківська міська рада
 Тэги:  медицина, харьков
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