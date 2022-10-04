У лікарні та пологові будинки Харкова комунальники готові дати опалення

У разі потреби опалення в лікувальних закладах Харкова включать поза графіком.
Філії КП «Харківські теплові мережі» готові запустити систему опалення на цих соціальних об'єктах, передає РЕДПОСТ.
Також у ХТМ повідомили, що наразі триває збірка схем зимового режиму роботи теплових мереж, обхід, розповітрення та переведення в режим циркуляції усіх задіяних в опалювальному сезоні магістралей.
«Вживаються всі необхідні заходи для попередження витоків теплоносія та економії теплової енергії, оперативно виявляються слабкі місця в системі і усуваються можливі дефекти. На одній з котелень, яка проходить реконструкцію за проєктом Світового банку, на сьогодні заплановано пробний пуск», - зазначили на ХТМ.
Нагадаємо, для підготовки критичної інфраструктури до стабільної роботи в опалювальному сезоні харківські газовики комплексно обстежили близько 3 тисяч кілометрів газових мереж Харкова та області.
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