04.10.2022 13:53 Рита Парфенова

У лікарні та пологові будинки Харкова комунальники готові дати опалення

У разі потреби опалення в лікувальних закладах Харкова включать поза графіком.





Філії КП «Харківські теплові мережі» готові запустити систему опалення на цих соціальних об'єктах, передає РЕДПОСТ.



Також у ХТМ повідомили, що наразі триває збірка схем зимового режиму роботи теплових мереж, обхід, розповітрення та переведення в режим циркуляції усіх задіяних в опалювальному сезоні магістралей.



«Вживаються всі необхідні заходи для попередження витоків теплоносія та економії теплової енергії, оперативно виявляються слабкі місця в системі і усуваються можливі дефекти. На одній з котелень, яка проходить реконструкцію за проєктом Світового банку, на сьогодні заплановано пробний пуск», - зазначили на ХТМ.

Нагадаємо, для підготовки критичної інфраструктури до стабільної роботи в опалювальному сезоні харківські газовики комплексно обстежили близько 3 тисяч кілометрів газових мереж Харкова та області.