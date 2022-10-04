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04.10.2022  14:46   Дмитро Колонєй

Окупанти масово здаються у полон

Про це інформує воєнна розвідка України.

Здаються масово у полон окупанти
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, з посиланням на ГУР МО України, за словами представника воєнної розвідки МО України Андрія Юсова в ефірі телеканалу “FREEДОМ” лише за останні кілька тижнів на “гарячі лінії” проєкту "Хочу жить" вже надійшло понад 2 тис. звернень.
 
Також він розповів, як росіянам уникнути відправки на передову, якщо солдат уже мобілізований, а також підкреслив, що повістки на теренах країни-агресора видали 100 тисячам мобілізованих, яких відправляють на найнебезпечніші ділянки фронту.
 
Тэги:  агрессия россии, сдаются в плен, украина
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