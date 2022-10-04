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04.10.2022  14:50   Віталій Хінєвіч

Борівська селищна рада показала, що після себе залишили окупанти

У Борівському районі Харківської області показали, що зробили окупанти із населеними пунктами.

Про це повідомляє РЕДПОСТ.
 
На території Борівського району окупанти залишили по собі знищені будинки, школи, дитячі садки.
 
Харківська область
 
Підлиманська школа. Наслідки російської окупації.
 
Харківська область
 
Зруйнований дитячий садок.
 
Харківська область
 
Понівечена окупантами Борова.
 
Нагадаємо, ронад 40 деокупованих населених пунктів Харківської області знову з мобільним зв'язком.
 
Источник:   Борівська сільська рада
 Тэги:  агрессия россии, харьков
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