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04.10.2022  15:15   Віталій Хінєвіч

Рятувальники у Харківській області розбирають завали (фото)

Зведений загін ДСНС продовжує роботи на деокупованих територіях Харківської області.

Харківська область
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ДСНС у Харківській області.
 
Повідомляється, що у місті Балаклія проведено розбір завалів пошкодженого житлового будинку. Розібрано близько 8 тонн елементів будівлі.
 
У місті Ізюм розібрано близько 30 тонн залишків будівельних конструкцій. Підрозділи ДСНС забезпечують електроенергією обладнання водяної скважини, місця гарячого харчування населення.
 
Харківська область
 
Також беруть участь у перевезені інженерної техніки до місця виконання завдань, транспортування спаленої техніки, облаштування під’їздів до переправи, розвозять гуманітарну допомогу.
 
Піротехніками ДСНС обстежено понад  7 га території. 7,9 км автомобільних доріг. 8,8 км ЛЕП в Ізюмському та Чугуївському районах та 5,2 км газопроводів. Виявлено та знешкоджено 473 вибухонебезпечних предмети.
 
Харківська область
 
Нагадаємо, понад 40 деокупованих населених пунктів Харківської області знову з мобільним зв'язком.
 
Источник:   ДСНС у Харківській області
 Тэги:  агрессия россии, харьков
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