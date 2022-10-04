04.10.2022 15:31 Дмитро Колонєй

У Харкові продовжують допомагати людям на дому

Про це інформує Територіальний центр надання соціальних послуг Харкова.



Фотография из открытых источников

Як повідомляє РЕДПОСТ , з посиланням на Територіальний центр надання соціальних послуг, у Слобідському районі соцробітники опікуються людьми похилого віку та особами з інвалідністю, особливо - самотніми. Зокрема, відділення соціальної допомоги вдома обслуговує 834 людини.

Перед опалювальним сезоном працівники терцентру проаналізували умови проживання самотніх людей та сімей, які опинилися у важких життєвих обставинах. В залежності від потреб, соціальні робітники забезпечують їх овочами на зиму, допомагають з консервуванням, заклеюють людям вікна та утеплюють двері.

У свою чергу відділення організації надання адресної, натуральної та грошової допомоги терцентру допомогло 1702 особам, яким були надані перукарські послуги, зимові одяг та взуття, продукти харчування. 324 громадянам оформили субсидію на період опалювального сезону.