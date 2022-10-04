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04.10.2022  15:40   Віталій Хінєвіч

У Харківській області ексгумували труп чоловіка

4 жовтня правоохоронці провели огляд місця та ексгумацію тіла.

Харківська область
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.
 
Повідомляється, що у квітні внаслідок обстрілу окупантами села Циркуни загинув 65-річний місцевий житель. Чоловік перебував у своїй оселі в той момент, коли в нього потрапив ворожий снаряд.
 
Громадянина поховали його родичі на території домоволодіння.
 
Правоохоронці виявили уламки боєприпасів, труп чоловіка спрямований на судово-медичну експертизу.
 
Порушено кримінальну справу згідно з частиною 2 статті 438 Кримінального кодексу України.
 
Нагадаємо, у Харківській області знайшли катівню.
 
Источник:   Харківська обласна прокуратура
 Тэги:  агрессия россии, харьков
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