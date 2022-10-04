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04.10.2022  11:50   Віталій Хінєвіч

У Харківській області знайшли катівню (відео)

У селі Великий Бурлук виявили катівню.

катівня
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Національну поліцію України.
 
Повідомляється, що ще один відділ поліції в Харківській області окупанти перетворили на свою укріплену базу та катівню для місцевих мешканців. Російські військові незаконно утримували та катували людей.
 
Наразі слідчі проводять усі необхідні слідчі дії, поліцейські вилучають слідову інформацію та докази присутності та воєнних злочинів окупаційних військ.
 
Нагадаємо, у селі Піски-Радьківські Харківської області, знайшли ще одну катівню.
 
Источник:   Національна поліція України
 Тэги:  агрессия россии, харьков
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