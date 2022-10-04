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04.10.2022  12:12   Рита Парфенова

Неповнолітню, яка втекла з лікарні Харкова, знайшли за 100 кілометрів від міста

Поліцейські розшукали неповнолітню та повернули до лікувального закладу.

Новини Харкова: знайшли неповнолітню, котра втекла з лікарні

Як повідомили РЕДПОСТ в відділі комунікації поліції Харківської області, 15-річну дівчину розшукали в селі Краснопавлівка Лозхівськогоь району. Там підліток перебувала у своєї подруги.  Жодних протиправних дій відносно неї скоєно не було.

Працівники поліції провели з неповнолітньою профілактичну бесіду та повернули дівчинку до медичного закладу.

Нагадаємо, у Харкові та області розшукують 38-річного Олександра Бобро.

 

Источник:   Поліція Харківської області
 Тэги:  розыск, пропал без вести, харьков, полиция
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