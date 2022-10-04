04.10.2022 12:12 Рита Парфенова

Неповнолітню, яка втекла з лікарні Харкова, знайшли за 100 кілометрів від міста

Поліцейські розшукали неповнолітню та повернули до лікувального закладу.

Як повідомили РЕДПОСТ в відділі комунікації поліції Харківської області, 15-річну дівчину розшукали в селі Краснопавлівка Лозхівськогоь району. Там підліток перебувала у своєї подруги. Жодних протиправних дій відносно неї скоєно не було.



Працівники поліції провели з неповнолітньою профілактичну бесіду та повернули дівчинку до медичного закладу.

Нагадаємо, у Харкові та області розшукують 38-річного Олександра Бобро.



