Неповнолітню, яка втекла з лікарні Харкова, знайшли за 100 кілометрів від міста

Поліцейські розшукали неповнолітню та повернули до лікувального закладу.
Як повідомили РЕДПОСТ в відділі комунікації поліції Харківської області, 15-річну дівчину розшукали в селі Краснопавлівка Лозхівськогоь району. Там підліток перебувала у своєї подруги. Жодних протиправних дій відносно неї скоєно не було.
Працівники поліції провели з неповнолітньою профілактичну бесіду та повернули дівчинку до медичного закладу.
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